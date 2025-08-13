Stödpedagog till Skogsvägens korttid
Som medarbetare i Götene kommun blir du en del av en helhet där engagemang och samarbete över gränser är en självklarhet. Här värdesätter vi mod och nytänk i allt vi gör och vi eftersträvar arbetsplatser som stimulerar kreativitet, initiativförmåga och ansvarstagande. Hos oss får du möjlighet att bidra till meningsfulla och samhällsnyttiga insatser som gör skillnad i människors vardag.
Vi har en tydlig vision - vi ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Götene kommun är platsen där man, ung som gammal eller mitt i livet, känner trygghet och har förutsättningar att utvecklas. Här står barnen i centrum. Vi tar vara på varje ung individs drivkraft och kreativitet genom att erbjuda en utbildning i toppklass, ett rikt kulturliv och en meningsfull fritid som ger barn och unga möjlighet att utvecklas till sina bästa jag. Lugnet, gemenskapen och enkelheten hos oss tillsammans med pulsen i städerna runt oss ger förutsättningar för ett rikt liv, oavsett var i livet man befinner sig. Runt knuten väntar Vänern och Kinnekulle med ett friluftsliv som många bara kan drömma om.
Vill du vara med och forma Sveriges bästa landsbygdskommun?
Publickeringsdatum2025-08-13Beskrivning
Inom området funktionshinder verkställs insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Insatserna utformas så att de stärker den enskildes möjlighet att aktivt få delta i samhällslivet och leva och bo under trygga förhållanden, med respekt för självbestämmande och integritet. Bostad med särskild service för vuxna, boendestöd, daglig verksamhet, korttidsboende och olika avlastningsformer är några av stödfunktionerna. Alla instanser i kedjan bidrar till ett kvalitativt och tryggt stöd för personer med funktionsvariationer.Dina arbetsuppgifter
- Vi söker dig som vill arbeta kring brukare med funktionsvariationer och som alltid sätter individens behov i centrum
- Arbetet som stödpedagog innebär att du är en resurs och förebild när det gäller det pedagogiska arbetet.
- Du handleder övrig personal i det pedagogiska arbetet i verksamheten, planerar följer upp och utvärderar det dagliga arbetet tillsammans med andra stödpedagoger, samordnare, stödassistenter och enhetschef.
- Som stödpedagog har du omvärldsbevakning och kan identifiera utvecklingsområden i den egna verksamheten.
- Du arbetar på uppdrag från enhetschef för att säkerställa enhetens kvalitetsarbete genom att forma arbetspassbeskrivningar samt implementera metoder, arbetssätt och rutiner. I ditt uppdrag vägleder du stödassistenter så att stödet till våra brukare ges på ett fullgott sätt i enlighet med uppställda mål, metoder. förhållningssätt, kvalitetskrav och andra riktlinjer.
- Du ingår i ett nätverk tillsammans med andra stödpedagoger inom funktionshinder.
- I rollen stöttar du brukarna i vardagen genom att skapa en förutsägbar, hanterbar och begriplig tillvaro.
- Du ger ett professionellt stöd genom att stärka brukaren i sin vardag och skapar förutsättningar till utveckling och ett självständigt liv. Allt arbete har sin utgångspunkt från brukarens individuellt upprättade genomförandeplan. I arbetet ingår alla förekommande sysslor .
- Du erbjuds ett utvecklande och utmanande arbete med stort ansvar där stora krav ställs på att du självständigt kan driva processer och frågor framåt, med stöd av enhetschef, samordnare och stödpedagogkollegor.
- Arbetet innebär sedvanliga arbetsuppgifter som finns på LSS boende, förutom det specifika uppdraget för stödpedagog. Uppdraget som stödpedagog innebär också att du kan vara verksam på flera arbetsplatser.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Har adekvat eftergymnasial utbildning som stödpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Har goda teoretiska kunskaper gällande autismspektrumtillstånd (AST), ADHD, tvångssyndrom och/ eller intellektuell funktionsnedsättning.
- Har kunskaper och erfarenhet inom lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik, motiverande arbete/-förhållningssätt samt god förmåga att omsätta den teoretiska kunskapen till praktiskt arbete med den enskilda brukaren.
- Är initiativtagande och självgående med god förmåga att leda, coacha och stötta kollegor.
- Har ett stort engagemang och hjärta för ditt arbete samt förmåga att ansvarsfullt genomföra beslut och överenskommelser.
- Praktisk erfarenhet av yrket som stödperson inom funktionshinderområdet är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på 100 % med tillträde enligt överenskommelse.
Tjänstgöring sker enligt schema, dag/kväll och helg. B-körkort krävs.
Den som blir kallad på intervju ska kunna visa upp utdrag ur belastningsregistret varmed vi rekommenderar att du ansöker om detta i god tid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar elektroniskt via vår hemsida. Bemannings-och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser undanbedes. Götene kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Götene kommun strävar mot jämställdhet och mångfald i våra verksamheter och arbetar därför aktivt för en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald.
