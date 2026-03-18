Stödpedagog till Rostagatan 40
2026-03-18
Är du en trygg och lösningsfokuserad stödpedagog som brinner för att göra skillnad i människors vardag? Hos oss får du använda din pedagogiska kompetens för att stärka både brukare och kollegor i en miljö där samarbete och utveckling står i centrum. Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att möta just dig!Publiceringsdatum2026-03-18Om tjänsten
Som stödpedagog är du en drivande och central person i verksamheten med fokus på kvalitet, utveckling och struktur. Du arbetar med perspektiv på både individ- och gruppnivå och stödjer brukare utifrån mål, beviljade insatser och individuella behov. Du anpassar verksamheten utifrån en eller flera brukares förutsättningar och utför omvårdnadsinsatser samt uppgifter kopplade till egenvård och delegation, såsom medicinska, rehabiliterande och habiliterande insatser samt läkemedelshantering.
I ditt uppdrag ingår att vägleda och handleda kollegor i professionella metoder, pedagogiska arbetssätt och yrkesetiska frågeställningar, där reflektion är en viktig arbetsmetod. Du planerar, implementerar, analyserar och utvärderar arbetssätt och metoder i arbetsgruppen och stödjer kollegor i att arbeta självständigt med genomförandeplaner, från upprättande till uppföljning.
Du har en samordnande funktion i kontakten med närstående och tvärprofessionella team och bidrar aktivt till en trygg och lärande arbetsmiljö. I rollen ingår även att introducera nyanställda samt handleda studerande. Du använder verksamhetssystem och digitala verktyg i vardagen och säkerställer att dokumentationen följer gällande lagar, rutiner och styrande dokument.
Exempel på arbetsuppgifter:
• du arbetar med perspektiv på individ- och gruppnivå i verksamheten
• du stödjer servicemottagaren utifrån mål och beviljad insats samt anpassar verksamheten utifrån en eller flera servicemottagares behov
• du utför omvårdnadsinsatser samt uppgifter utifrån egenvård och delegation såsom medicinska, rehabiliterande och habiliterande insatser samt läkemedelshantering
• du planerar, implementerar, utvärderar och analyserar arbetssätt och metoder i arbetsgruppen
• du stödjer och samordnar kollegor att bli självständiga i arbetet med att upprätta och följa upp genomförandeplaner
• du samordnar samverkan med närstående och tvärprofessionella team
• du introducerar nyanställda samt handleder studerande
Om arbetsplatsen
Vår verksamhet är en gruppbostad med sex lägenheter, belägen i Rosta på väster i Örebro som är nära grönområden, goda kommunikationer och ett lugnt bostadsområde. Här bor personer som har behov av personalstöd dygnet runt, och varje brukare har en egen lägenhet och eget kontrakt för att kunna leva så självständigt och tryggt som möjligt.
I dag består arbetsgruppen av sju engagerade medarbetare, och som stödpedagog blir du vår åttonde medarbetare, vilket är det fulla teamet i verksamheten. Du blir en del av en dedikerad arbetsgrupp där samarbete och ett gemensamt fokus på brukarens behov står i centrum.
Socialförvaltningen område funktionsstöd ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba inom socialförvaltningen https://www.orebro.se/jobb/socialtarbete
Kvalifikationer:
I den här rollen behöver du ha god du förmåga att möta servicemottagarna på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Det är viktigt att samarbetar bra med andra människor och att du relaterar dig till dina kollegor på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov. Du har hög förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du är en person som kan ta ett helhetsansvar och som är duktig på att ta egna initiativ och ofta komma med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med deltagaren och övrig personal. Vidare har du god datorvana och kan skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav:
• yrkeshögskoleexaminerad stödpedagog, behandlingsassistent, behandlingspedagog, socialpedagog eller aktiveringspedagog, alternativt 60 HP i relevanta ämnen (såsom pedagogik, funktionshinder, psykologi, beteendevetenskap, socialt arbete eller motsvarande)
• minst två års erfarenhet inom funktionsstödsområdet
Meriterande:
• kunskap om och erfarenhet av IBIC (Individens Behov i Centrum)
• kunskap om och erfarenhet av tydliggörande pedagogik (ex. AKK eller VISA)
• utbildning i eller erfarenhet av arbete utifrån MI (Motiverande samtal)
• B-körkort
• erfarenhet av att handleda personalgrupper och/eller elever
• erfarenhet av journalsystemet Lifecare
• kunna cyklaTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: snarast enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Arbetstiden: dag, kväll och varannan helg
Övrig information
Läs mer om våra förmåner samt hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Innan du erbjuds en anställning inom arbete med personer med funktionsnedsättningar behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 1 april.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
