Stödpedagog till Mörshögsvägens gruppbostad
Helsingborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Helsingborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Helsingborg
2026-07-13
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Vill du göra skillnad varje dag? Bli stödpedagog hos oss och bidra till ett rikare liv för personer med funktionsnedsättning. Vi ser fram emot din ansökan!
Om arbetsplatsen
I Mörarp strax utanför Helsingborg ligger gruppbostad Mörshögsvägen 19. Här bor 6 brukare med varierande funktionsvariationer. Boendet ligger i närhet till grönområden och lantlig omgivning med närhet till ICA-butik, pizzeria och tågstation. Till centrala Helsingborg tar du dig på en halvtimme med tåg, alternativt med bil på 15 minuter.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Arbetet som stödpedagog innebär ett nära samarbete med individen och omfattar ofta att utveckla, utvärdera och följa upp stödinsatser samt att handleda kollegor. Du söker, inhämtar och sprider kunskap om pedagogiska metoder och arbetssätt som främjar den enskildes förmåga till självständighet och delaktighet, med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet.
Som stödpedagog är du en central roll i det pedagogiska arbetet och du arbetar med att säkerställa att insatser som står i genomförandeplanerna planeras, utförs, utvärderas och utvecklas efter behov.
Arbetet innebär också att ha överblick och vara ett stöd till kontaktansvariga genom att se till att framtagna, beslutande och ändamålsenliga rutiner skrivs ner, efterföljs och uppdateras. Du deltar i ett nätverk med andra stödpedagoger för att utbyta kunskaper och erfarenheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning som minst omfattar en examen från yrkeshögskolan med 200 YH-poäng, alternativt läst 60 högskolepoäng där utbildningen eller kurserna haft en tydlig inriktning mot funktionshinderområdet eller det psykiatriska eller socialpsykiatriska området.
Du har flera års erfarenhet av att arbeta som stödpedagog inom LSS-verksamhet. För att lyckas i rollen har du god kunskap om LSS-lagstiftningens intentioner och erfarenhet av utvecklings- och förbättringsarbete. Du är väl förtrogen med att arbeta med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) samt har god dokumentationsvana och erfarenhet av att arbeta i digitala verksamhetssystem.
Det är meriterande om du har erfarenhet av verksamhetssystemet Lifecare. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av arbete med personer med NPF-diagnoser samt kunskap om tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. B-körkort är en fördel.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, ha god förmåga att planera och organisera ditt arbete samt kunna se till verksamhetens helhet. Du är trygg i dig själv, arbetar självständigt och har förmåga att handleda och stötta kollegor i det pedagogiska arbetet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Arbetstider: Arbetet är förlagt till dag, kväll och helger.
Tillträdesdatum: 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef Mörshögsvägen
Jenny Engdahl (semester v. 29-31) Jenny.Engdahl@helsingborg.se +4642102175 Jobbnummer
10001558