Stödpedagog till Funktionsstöd
2026-06-02
Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.
Socialförvaltningen i Askersunds kommun ansvarar för äldreomsorg, LSS- och omsorgsverksamheten, socialpsykiatri, verksamhet för ensamkommande flyktingbarn samt individ- och familjeomsorg.
Vill du arbeta som stödpedagog med ett självständigt uppdrag där du driver utveckling, handleder kollegor och stärker kvaliteten i verksamheten – och samtidigt ha en förutsägbar arbetstid med rak vecka?
Som stödpedagog inom Funktionsstöd har du en verksamhetsövergripande roll riktad mot tre enhetschefer och deras verksamheter. Tjänsten är på heltid (40 timmar/vecka) och arbetstiden är förlagd dagtid, måndag–fredag (rak vecka).
I rollen kombinerar du brukarnära arbete med ett tydligt uppdrag att stärka kvaliteten i det pedagogiska arbetet genom handledning, utbildning och kompetensutveckling i hela området.
Rollen ställer höga krav på självständighet, initiativförmåga och förmåga att leda andra i det dagliga arbetet.
Du arbetar självständigt inom ditt ansvarsområde och förväntas ta ett stort eget ansvar för att planera, prioritera och driva arbetet framåt. Du identifierar utvecklingsbehov och omsätter dessa i konkreta insatser tillsammans med verksamheten.
Arbetsuppgifter
Huvuduppdrag
• Vara ett pedagogiskt stöd till tre enhetschefers verksamheter
• Handleda och utveckla medarbetare i pedagogiska arbetssätt och metoder
• Planera, genomföra och följa upp utbildningsinsatser samt bidra till kompetensutveckling inom hela området Funktionsstöd
• Arbeta självständigt med att planera, genomföra och följa upp pedagogiskt utvecklingsarbete
• Bidra till att verksamheten arbetar strukturerat, kunskapsbaserat och utifrån gällande lagstiftning
Ansvar och arbetsuppgifter
• Arbeta brukarnära utifrån individuella behov med fokus på delaktighet, självständighet och ett meningsfullt liv
• Handleda stödassistenter och arbetsgrupper i det dagliga arbetet samt i pedagogiska förhållningssätt
• Planera, genomföra och följa upp utbildningar och kompetenshöjande insatser
• Vara ett stöd i implementering av evidensbaserade metoder och arbetssätt
• Bidra aktivt till det systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med enhetschefer
• Ge stöd i dokumentation, genomförandeplaner och struktur i arbetet
Introducera nyanställda samt handleda studerande
• Samverka med anhöriga och externa aktörer såsom hälso- och sjukvård och andra samverkanspartners
• Vara ett stöd i tillämpning av aktuell lagstiftning, exempelvis LSS
Förhållningssätt och uppdragets kärna
Som stödpedagog är du en förebild i verksamheten och bidrar till ett professionellt, respektfullt och pedagogiskt arbetssätt. Du arbetar för att skapa en lärande organisation där kunskap delas och utvecklas.
Du har ett starkt engagemang för att utveckla både individer och verksamhet, och bidrar till att skapa en trygg, inkluderande och utvecklande miljö för såväl brukare som medarbetare.
Tjänsten passar dig som trivs i en roll där du kombinerar praktiskt arbete med ett övergripande ansvar för utveckling och kvalitet, och som känner dig trygg i att vägleda andra.Kvalifikationer
• Relevant eftergymnasial utbildning, exempelvis yrkeshögskoleutbildning till stödpedagog, behandlingspedagog, socialpedagog eller aktiveringspedagog
Alternativt minst 60 högskolepoäng inom relevanta områden såsom pedagogik, funktionshinder, psykologi, beteendevetenskap eller socialt arbete, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Minst två års erfarenhet av arbete inom funktionsstödsområdet
• Mycket god förmåga att arbeta självständigt, ta initiativ och driva arbete framåt
• Erfarenhet av att handleda kollegor, leda grupper eller genomföra utbildningsinsatser
• Ett genuint intresse för att arbeta med människor i behov av stöd samt god förmåga att planera, strukturera och samarbeta
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• God digital kompetens och vana att självständigt använda och utveckla arbetet i verksamhetssystem
• Erfarenhet av arbete med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
• Erfarenhet av tydliggörande pedagogik och kognitivt stöd
• B-körkort
Meriterande
• Kunskap om och erfarenhet av arbete enligt LSS-lagstiftningen
Erfarenhet av rehabiliterande och habiliterande arbetssätt
Erfarenhet av dokumentation i Lifecare eller likvärdigt verksamhetssystem
Erfarenhet av utvecklings- eller förändringsarbete i verksamhet
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund!
