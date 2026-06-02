Sjuksköterska till kommunal primärvård Uddevalla
2026-06-02
Uddevalla – en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Sjuksköterska till kommunal primärvård – vill du göra skillnad varje dag?
Vill du arbeta nära patienten och bidra till en trygg och kvalitativ vård i människors vardag?
Vi söker nu legitimerade sjuksköterskor till vår kommunala primärvård – en verksamhet där du gör verklig skillnad.
Om uppdraget
Som sjuksköterska i kommunal primärvård arbetar du självständigt och i team med att ge kvalificerad hälso- och sjukvård i patientens hem eller på särskilt boende. Du möter patienter i alla åldrar och med varierande behov, vilket ger ett brett och stimulerande uppdrag.
I arbetet ingår bland annat:
Bedömning, planering och uppföljning av omvårdnadsinsatser
Läkemedelshantering och medicinska behandlingar
Samverkan med läkare, rehabpersonal och omsorgspersonal
Handledning och stöd till omvårdnadspersonal
Vara med och utveckla arbetet med nära vård
Dokumentation enligt gällande lagstiftning
Vi erbjuder
Ett självständigt och utvecklande arbete.
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
Nära ledarskap och kollegialt stöd.
Goda möjligheter till kompetensutveckling.
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad i människors liv varje dag.
Uddevalla kommun ligger i framkant gällande välfärdsteknik inom hälso- och sjukvård. Vi arbetar med innovativa produkter och tekniska lösningar för möta framtidens vårdbehov.
Vi arbetar två helger på tio veckor. Övrig arbetstid är förlagd dagtid. Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter inom hemsjukvården.
Arbeta självständigt och i team med bedömning och insatser.
Utföra medicinska åtgärder.
Delegera och handleda omvårdnadspersonal.
Arbeta i nära samarbete med omvårdnadspersonal, enhetschefer, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskekollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Är trygg i din roll som sjuksköterska
Har god förmåga att arbeta självständigt och fatta beslut
Har ett strukturerat arbetssätt och kan prioritera i en varierad arbetsvardag
Har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt teamklimat
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård eller primärvård
Specialistutbildning inom relevant område
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort
För tjänster där legitimation/giltigt bevis från Socialstyrelsen på skyddad yrkestitel krävs ska detta lämnas in före anställning.
Språkbedömning genomförs för vissa yrkesgrupper innan anställning kan bli aktuell.
Belastningsregisterkontroll genomförs vid samtliga anställningar inom socialförvaltningen.
För anställningar inom HVB-verksamhet begärs utdraget HVB-hem.
För anställningar inom verksamheter som riktar sig till barn med funktionsnedsättning begärs utdragen barn med funktionsnedsättning samt kontroll av egna uppgifter.
För övriga anställningar inom socialförvaltningen begärs utdraget Kontroll av egna uppgifter.
Om utdraget inte är digitalt ska det tas med i oöppnat kuvert i samband med kontrollen.
Belastningsregistret - begära utdrag www.polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.
Säg hej till ditt kollektivavtal 2024
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla Kommun
(org.nr 212000-1397), https://www.uddevalla.se/jobb
Varvsvägen 1 (visa karta
)
451 81 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enhet D Kontakt
Anna Berntsson, Vårdförbundet 0522-695197 Jobbnummer
9941735