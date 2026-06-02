Processoperatör till Halmstad
Pauder & People är din lokala partner för bemanning och rekrytering i Halland. Med lång erfarenhet och ett genuint engagemang för det halländska näringslivet, hjälper vi företag att växa genom att förena rätt kompetens med rätt kultur. För oss är valet enkelt: vi väljer att gå på djupet i vår region och bransch framför geografisk expansion. Det gör oss till en snabb, kostnadseffektiv och trygg expert på hemmaplan.
Vi söker en Teknisk Operatör med sinne för kvalité
Är du en person som håller maskinerna igång, produktionen flytande och humöret uppe? Vill du bli en nyckelspelare i en modern produktion? Då har vi rollen för dig!
Om rollen
Som operatör hos vår kund blir du en viktig del i produktionen. Det är en roll som kräver både noggrannhet och teknisk förståelse. Arbetet sker på skiftgång i ljusa, fräscha lokaler i Halmstad.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och din inställning. Vi tror att du är tekniskt sinnad, och en duktig problemlösare. För att trivas hos oss ser vi att du är en social och trevlig kollega som bidrar till en positiv stämning på golvet. Du är arbetsam, tar eget ansvar och har ett skarpt öga för detaljer – vi tummar aldrig på kvaliteten eller säkerheten.
Vi söker dig som:
Du är tekniskt intresserad och duktig på att klura ut lösningar
Du är en teamplayer som har lätt att samarbeta med dina kollegor.
Du har tidigare arbetat skift eller natt/kväll och vet att det passar din livsstil.
Du pratar och skriver svenska obehindrat.
Har tidigare industriell erfarenhet är meriterande, men din arbetsvilja och din personliga mognad är viktigast.
Meriterande:
Teknisk utbildning
Tidigare erfarenhet inom produktion
Praktiska intressen såsom 3D-print, mekande i garaget eller dyl
Vi söker dig som är i ett stadie i livet där du söker långsiktighet och stabilitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pauder & People Bemanning AB
(org.nr 559548-0798), https://www.pauderpeople.se/
302 50 HALMSTAD Kontakt
Kontorschef
Sandra Lindulf sandra.lindulf@pauderpeople.se +0046721602880 Jobbnummer
9941741