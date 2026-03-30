Stödpedagog till funktionshinderomsorgen
Socialförvaltningen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på medborgarnas behov och har därför en sammanhållen socialförvaltning som arbetar med socialtjänstens hela uppdrag, under mottot "Vi stödjer ett självständigt liv". Vi arbetar målinriktat för att skapa en organisation med hög kompetens och kvalitet. En organisation med brukarmedverkan där individens behov sätts i centrum.
Uppdraget som stödpedagog innefattar att utifrån den enskildes individuella behov och förutsättningar skapa möjlighet att leva som andra i samhället genom delaktighet, självständighet och normalisering. Stödpedagogen ska stödja, vägleda och motivera den enskilde i det dagliga livet i syfte att bibehålla och utveckla dennes förmågor.
Just nu söker vi stödpedagoger till flera olika verksamheter inom funktionshinderomsorgen.
Målet med uppdraget är att stärka den enskildes tilltro till sin egen förmåga, så att förutsättningar skapas för utveckling, samt trygghet och struktur i vardagen.
Uppdraget styrs främst av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlagen (SoL), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, kommunala styrdokument samt den enskildes genomförandeplan.
Målgrupp är personer med utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning som har beslut om insats enligt LSS eller SoL.
I uppdraget ingår att bidra till sin egen, gruppens och verksamhetens utveckling och kunnande. Metodstöd och förbättringsarbete ingår i uppdraget.Kvalifikationer
Lämplig eftergymnasialutbildning omfattande minst ett års heltidsstudier inom yrkeshögskola exempelvis stödpedagog (200 yh) eller lämplig kandidatexamen från högskola eller universitet.
Erfarenhet inom arbetsområdet är ett krav. Att kompetensen som erhållits via utbildningen har omsatts i arbete och gärna med fördel mot målgrupp funktionshindrade.
B körkort erfordras för tjänst inom gruppbostad.
Som person har du god förmåga att ta initiativ samt till att samarbeta. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar.
Intervjuer hålls kontinuerligt.
Om du blir kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige.
För att värna tryggheten för brukarna behöver registerutdrag för arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning uppvisas inför anställning. Du beställer själv utdraget från Polisen, utdraget får inte vara äldre än sex månader.
ÖVRIGT
https://nassjo.se/jobba-har/mot-vara-medarbetare/mot-stodpedagogen-lina.html
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314359".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-0548) Arbetsplats
Nässjö kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Maria Johansson maria.johansson@nassjo.se 0380-517411
