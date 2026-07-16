Stödpedagog till daglig sysselsättning -SOL
Ängelholms kommun, Funktionsstöd / Behandlingsassistentjobb / Ängelholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Ängelholm
2026-07-16
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Ängelholm gör det omöjliga möjligt – det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Spiran är en verksamhet inom socialpsykiatrin som erbjuder daglig sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL) för personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Tjänsten är en projektanställning med fokus på att utveckla och implementera arbetsmetoden Individual Placement and Support (IPS) inom daglig sysselsättning Spiran och socialpsykiatrins verksamhet i Ängelholms kommun. IPS är en evidensbaserad metod, utvecklad utifrån Supported Employment, som syftar till att stödja personer med psykisk ohälsa att nå och behålla arbete eller studier genom ett individuellt anpassat stöd.
Arbetet innebär att kartlägga varje deltagares intressen, styrkor och färdigheter för att identifiera lämpliga arbetsplatser och skapa hållbara matchningar. Som nyckelperson i denna roll följer man individen genom hela processen, från det första mötet och matchningen till uppföljning och långsiktigt stöd på arbetsplatsen. Stödet riktas både till deltagaren och arbetsgivaren och anpassas efter behov för att skapa goda förutsättningar för en varaktig etablering i arbetslivet. En viktig del av uppdraget är att ge individuellt stöd genom motiverande samtal (MI), upprätta och följa upp genomförandeplaner samt bidra till deltagarnas återhämtning och utveckling mot arbete eller studier.
I tjänsten ingår dessutom att planera och leda gruppaktiviteter som stärker deltagarnas förberedelser inför en IPS-placering och ökar deras trygghet i övergången till arbetslivet.
Rollen innefattar även samverkan med myndigheter, vårdgivare och andra aktörer för att säkerställa ett samordnat stöd utifrån individens situation.
Uppdraget omfattar även att utveckla ett nära och strukturerat samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet för att skapa tydliga vägar vidare genom samordnade insatser, praktik, arbetsmarknadsåtgärder och stöd mot egen försörjning.Kvalifikationer
Examen som stödpedagog, beteendevetare, socionom eller annan likvärdig högskole-/universitetsutbildning.
Utbildning inom IPS, Supported Employment (SE), Motiverande samtal (MI).
Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
Arbete med personer med psykisk funktionsnedsättning.
Arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsmarknadsinsatser och myndighetssamverkan.
Individuellt förändrings- och motivationsarbete.
Vi söker dig som är empatisk och har förmåga att möta människor utifrån deras individuella förutsättningar. Samtidigt är du drivande, modig och kan på ett respektfullt sätt utmana och motivera personer till utveckling och förändring när situationen kräver det.
Du har mycket god samarbetsförmåga och lätt för att skapa, utveckla och bibehålla förtroendefulla relationer. Du trivs med att arbeta självständigt och ta eget ansvar, samtidigt som du ser värdet av att bidra till teamets gemensamma mål och utveckling. Du är flexibel, serviceinriktad och har en god kommunikativ förmåga i mötet med deltagare, arbetsgivare och samverkanspartners, såväl internt som externt.
För tjänsten är det särskilt viktigt att du trivs med att etablera kontakter och bygga relationer med arbetsgivare för att skapa möjligheter till praktik, arbete och studier samt för att kunna matcha deltagarnas kompetenser, intressen och mål med rätt arbetsplats.
Rollen innebär dokumentation och administrativa arbetsuppgifter, vilket ställer krav på god digital kompetens och erfarenhet av att arbeta i olika IT-system. Du har god förmåga att dokumentera och uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: Omgående, upphör: 2027-01-17 .
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Har du erhållit företrädesrätt i Ängelholms kommun ska detta anges i din ansökan.
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten. Vi tillämpar individuell lönesättning beroende på erfarenhet och kompetens. För aktuell lönestatistik besök engelholm.se där du kan läsa mer.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta rekryterande chef via telefon för dialog om din ansökan.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Urval sker löpande.
Intervju planeras att hållas under vecka 33
Tisdag 11/8 och Torsdag 13/8 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336709". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms Kommun
(org.nr 212000-0977)
Östra vägen 2 (visa karta
)
262 80 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ängelholms kommun, Funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Sofie Wiberg sofie.wiberg@engelholm.se +4643187000 Jobbnummer
10004624