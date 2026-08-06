Stödpedagog till BmSS i Centrum
Göteborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2026-08-06
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Som stödpedagog fördelar du din tid mellan verksamheterna som ligger i Kallebäck respektive på Danska Vägen. Bägge är bostäder med särskilt stöd och service enligt LSS och målgrupp är personer med intellektuella, neuropsykiatriska och/eller psykiska funktionsvariationer. Verksamheterna har sammanlagt 12 lägenheter med gemensamhetsutrymme alternativt kontaktlägenhet. Arbetsgrupperna på boendet består utöver dig, av 17 stödassistenter och tillsammans ansvarar ni för planering och utveckling av verksamheten samt ger praktiskt, personligt och pedagogiskt stöd i vardagen. I arbetet ingår även läkemedelshantering.
I ditt uppdrag som stödpedagog arbetar du med kvalitetsuppföljning och kvalitetsutveckling i verksamheterna. Du ingår i ett nätverk inom området med övriga stödpedagoger och du har metodutvecklare som stöd i arbetet med kvalitet och metoder. Arbetstiden är förlagd måndag till fredag. Tjänsten har 40,00 som heltidsmått.
Som stödpedagog hos oss ingår du i ett team av engagerade stödassistenter, vars gemensamma uppdrag är att bidra till ett meningsfullt liv med stöd i vardagen, stöd till aktiviteter och upprätthållande av sociala kontakter. Du stödjer stödassistenterna i verksamheterna med metoder, rutiner och social dokumentation samt bidrar till att upprätthålla strukturen. Du skall även vägleda och reflektera kring bemötandefrågor och förhållningssätt. Vara ett stöd i arbetet med att utveckla individuellt anpassade metoder för att främja delaktighet och självständighet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning som stödpedagog alternativt en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad.
Kommunikation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har godkänt i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit. Du behöver också ha grundläggande datorkunskaper för tjänsten.
Du skall ha god kännedom om funktionsvariationer och det är ett krav att du har minst två års erfarenhet av arbete som stödpedagog. Det är meriterande om du har kunskap eller erfarenhet av arbetsmetoder som MI (motiverande intervjuer), AKK (alternativ kompletterande kommunikation), ESL (ett självständigt liv) och LAB (lågaffektivt bemötande). Det är även meriterande om du har körkort, erfarenhet av omvårdnad och hjälpmedel.
Som person tar du ansvar för både egna och gemensamma arbetsuppgifter med fokus på verksamhetens bästa. Arbetsuppgifter genomförs noggrant, följs upp och drivs framåt med engagemang och initiativförmåga, både självständigt och i samarbete med andra. Du samarbetar väl genom att lyssna, visa respekt och bidra till det gemensamma uppdraget. Ditt arbete planeras, organiseras och prioriteras effektivt för att säkerställa resultat i tid. För dig är det viktigt att kunna se ett helhetsperspektiv och ser hur det egna arbetet påverkar och påverkas av organisationen i stort. Du samverkar i övergripande frågor, väger in olika perspektiv och anpassar idéer till verksamhetens behov.Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden. I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka
diskriminering. Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt
rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller
rekryteringshjälp.
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik. Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs StadOm företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Rikard Isaksson rikard.isaksson@funktionsstod.goteborg.se Jobbnummer
10024029