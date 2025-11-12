Stödpedagog till barnboende LSS
2025-11-12
Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad i barns liv? Bli stödpedagog hos oss!
Är du trygg, lyhörd och brinner för att stödja barn och ungdomar utifrån deras individuella behov? Då kan du vara rätt person för vårt LSS-boende där barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar bor på heltid.
Som stödpedagog är du en viktig del i barnens vardag. Du är både en trygg punkt och en drivkraft, och möter varje individ med empati och respekt oavsett beteende. Du behöver kunna behålla ett professionellt förhållningssätt även i känslomässigt utmanande situationer.
Du ansvarar för att barnen får rätt stöd utifrån sina behov och samverkar med vårdnadshavare, skola och habilitering. Du använder alternativa kommunikationssätt som TAKK, bildschema, TD Snap, Widgit och PECS.
I rollen ingår att utveckla och samordna pedagogiska metoder, handleda kollegor i yrkesetiska frågor och dokumentation, samt driva det systematiska kvalitetsarbetet. Du gör detta arbete tillsammans med våra andra stödpedagoger. Du är en förebild i det pedagogiska arbetet och bidrar till verksamhetsutveckling genom omvärldsbevakning och ger förslag på kompetenshöjande insatser.
Arbetet utgår från barnens genomförandeplaner. Du behöver kunna arbeta både självständigt och i team, vara flexibel och kliva fram och ta ansvar när situationer snabbt förändras. Vissa barn har utmanande beteenden, vilket kräver att du bemöter dem med professionalism och medkänsla.
Du deltar i barnens vardag, aktiviteter samt utflykter både inomhus och utomhus. Vi arbetar nära varandra, stöttar och skrattar tillsammans. Här finns utrymme att växa och ta egna initiativ, exempelvis genom utvecklingsprojekt eller ansvar för särskilda områden.
Du dokumenterar i social journal, skriver och uppdaterar handlingsplaner samt genomförandeplaner enligt gällande rutiner. Arbetet innebär dag-, kvälls-, natt- samt jourtjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en godkänd Stödpedagog YH utbildning 200 yrkeshögskolepoäng. Du ska ha minst två års erfarenhet av arbete på bostad med särskild service för barn eller unga enligt LSS (barnboende), korttidshem för barn eller unga enligt LSS eller gruppbostad vuxna LSS. För att lyckas i tjänsten har du också minst 2 års erfarenhet av arbete som stödpedagog inom LSS.
Vi vill också att du ska har erfarenhet eller utbildning i alternativa kommunikationssätt såsom TAKK, bildschema, TD Snap (pratis), Widgit, PECS. Du ska kunna föra social dokumentation och ha god datavana. Ett krav för tjänsten är att ha manuellt körkort då du ofta kör barnen/ungdomarna på utflykt och gör andra aktiviteter. Det är meriterade om du har utbildning eller erfarenhet utav lågaffektivt bemötande.
Som person hanterar du stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Att lyssna, visa empati och respekt är en självklarhet för dig samtidigt som du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag. Du måste kunna bemöta våra barn/ungdomar professionellt och empatiskt oavsett deras beteende och att undvika att bli personligt påverkad.
Du är en person som inger förtroende, skapar tilltro och tillit, och har en förmåga att sprida lugn och stabilitet. I ditt samarbete med andra har du ett prestigelöst förhållningssätt med fokus på det gemensamma målet. Vidare anpassar du dig till olika situationer och har förmågan att ändra ditt syn- och förhållningssätt.
För att vara aktuell för tjänsten ska du kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret för att jobba med barn med funktionsnedsättning. Utdraget lämnas av slutkandidat och bifogas ej i ansökan. Belastningsregistret beställer du på polisens hemsida.
Välkommen med din ansökan - hos oss gör du skillnad varje dag!
ÖVRIGT
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
