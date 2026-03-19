Stödpedagog till barn- och ungdomsverksamheten
2026-03-19
Vi söker dig som vill arbeta i vår barn- och ungdomsverksamhet, korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS. Bromölla kommun bedriver korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och unga, Regnbågen, och behöver nu förstärka personalgruppen med en tjänst.
Regnbågen är beläget i Gualöv, med närhet till naturen, för att kunna vistas ute med barnen och göra aktiviteter tillsammans.
På Regnbågen finns det fyra rum för övernattning. Här får barnen och ungdomarna en meningsfull, trygg och rolig fritid. Aktiviteterna anpassas utifrån behov, intressen och önskemål. Vi uppmuntrar till gemenskap genom till exempel utflykter och aktiviteter och barnen får möjlighet att umgås med varandra och utveckla sin sociala förmåga. Publiceringsdatum2026-03-19Arbetsuppgifter
Som stödpedagog ingår du i det dagliga brukarnära arbetet, i alla förekommande arbetsuppgifter. Utöver dessa verkar du för ett ökat pedagogiskt förhållningssätt i verksamheten. Tid som behövs för uppdraget som stödpedagog ska rymmas inom arbetstiden i det dagliga omsorgsarbetet samt inom ordinarie mötestid.
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att se till att barnen/ungdomarna får det stöd som de behöver, utifrån sina specifika behov. Du har även ett nära samarbete med barnens/ungdomarnas vårdnadshavare samt andra aktörer som till exempel skola och barn- och ungdomshabiliteringen. Det är tillsammans med dem, samt utifrån barnens/ungdomarnas önskemål och deltagande, som vi utformar det bästa möjliga stödet för den enskilde.
Du deltar och stödjer barnen/ungdomarna i boendets alla göromål samt inom- och utomhusaktiviteter. Omvårdnadsarbete samt hygienrutiner ingår i arbetet samt att utföra uppgifter som t.ex. sondmatning.
I det dagliga kommer du att möta en målgrupp som har behov av tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande, för att få en så fungerande vardag som möjligt.
Regnbågen är bemannat dygnet runt vilket innebär att dina arbetstider är enligt schema - dag, kväll, helg samt journätter. Scheman fastställs var fjärde vecka. Verksamheten håller öppet efter familjernas behov, vilket gör att vistelsetider kan komma att variera. Schema och arbetstider förändras efter barnen och ungdomarnas behov och då framför allt vid lov och ledigheter. Grunden är att arbeta två av fyra helger. Du kan komma att arbeta i andra verksamheter inom omsorg funktionsnedsättning, i din anställning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning som stödpedagog, socialpedagog eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är viktigt att du har en tydlig, pedagogisk och enkel kommunikation. Vidare är det viktigt att du är lyhörd, ansvarsfull och trygg i dig själv. Att kunna agera med lågaffektivt bemötande är A och O.
För att fungera och trivas i jobbet behöver du kunna kommunicera och samarbeta med övrig personal och med vårdnadshavare men också ha förmåga att planera och strukturera upp dagen samt dokumentera i journalsystem.
Erfarenhet av LSS-området samt kunskap inom AKK, självskadebeteende, utåtagerande beteende, lågaffektivt bemötande och psykiatri är meriterande.
Mot bakgrund av att det inom barn- och ungdomsverksamheten arbetas med en aktiv målgrupp ställer detta krav på din fysiska kapacitet/förmåga. Du uppskattar att vistas utomhus för olika aktiviteter med barnen.
I enlighet med Bromölla kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, är delaktig i utvecklingen av verksamheten samt har mod att prova nytt.
Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Eftersom arbetet innebär kommunikation och dokumentation behöver du behärska svenska språket i tal och skrift och ha god datorvana.
Krav på körkort B, manuellt växlad.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Innan anställning behöver du visa upp ett registerutdrag från polisens belastningsregister samt misstankeregister. Du beställer själv registerutdrag på Polisens hemsida, www.polisen.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryterings hjälp i samband med denna annons.
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313756".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bromölla kommun
(org.nr 212000-0894), http://www.bromolla.se
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bromölla kommun, Omsorg och funktionsnedsättning Kontakt
Enhetschef
Camilla Windeborn 0456-822 007
9807138