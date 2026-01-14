Stödpedagog, Lilla Edets kommun
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.
Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.
Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.
Väl mött i Göta älvdalens pärla - vi gör det tillsammans!Publiceringsdatum2026-01-14Beskrivning
Stödpedagog tjänst 1 tillsvidare
Som stödpedagog ingår du i det dagliga arbetet tillsammans med övriga på boendet.
Att arbeta som stödpedagog innebär att du på ett naturligt sätt är en del i brukarnas liv och vardag och ser till att tillsammans med övriga bidra till goda levnadsvillkor för våra boende.
Arbetstiden är schemalagd med dag- och kvällspass samt arbete var fjärde helg.Arbetsuppgifter
Du, tillsammans med en pedagog-kollega ansvarar för att planera, leda, utvärdera samt utveckla det pedagogiska arbetet och pedagogiska konferenser i samverkan med enhetschefen. I samverkan med brukare och stödpersonal ansvarar du för att upprätta genomförandeplaner, bemötandestrategier och att uppföljningar av dessa görs. Du kommer också att handleda och stödja personalen i bemötande, metodarbete samt utveckla arbetssätt för brukarmedverkan och brukarinflytande på enheten. En del av arbetet är att säkerställa att social dokumentation sker enligt gällande lagstiftning och upprätthålla de rutiner som finns kring den sociala dokumentationen samt att arbeta med kompetens och utvecklingsfrågor. I tjänsten ingår även samverkan med både externa och interna kontakter såsom anhöriga, god man och kommunsköterska.Kvalifikationer
- Högskoleutbildning om minst 60 högskolepoäng inom funktionsstödsområdet, såsom socialpedagogik, specialpedagogik, fritidspedagogik, eller liknande.
- Alternativt kvalificerad yrkeshögskoleutbildning (omfattar minst 200 yh-poäng) inom socialt arbete eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig.
Du har god kommunikativ förmåga samt förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift samt hög social kompetens och handledningsförmåga. Egenskaper som värdesätts för tjänsten är att du är trygg, stabil och har självinsikt. Du har förmåga till att samverka och skapa goda relationer, samt inge ett respektfullt förhållningssätt för den enskildes integritet och medbestämmande. Du bör ha ett stort tålamod och klara situationssanpassat arbete samt att skilja på det personliga och professionella i relationen. Du har också förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Erfarenhet av att jobba inom funktionsstödsområdet är ett krav. Särskilt meriterande är erfarenhet av arbete med personer inom autismspektrat, har du viss erfarenhet kring arbete med yrkesresan är det också ett plus. Du bör tycka om att ta ansvar, vara kreativ, flexibel, trygg, utåtriktad och intresserad av verksamhetsutveckling. Du har ett stort engagemang i arbetet och förmåga att inspirera.
Krav är att du har körkort och aktivt kör bil.
Digitalt språktest
Utvalda kandidater genomför ett digitalt språktest. Godkänd nivå är ett krav för att gå vidare i processen.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/147". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lilla Edets kommun
(org.nr 212000-1496) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor socialtjänst, funktionsstöd Kontakt
Catharina Nyström 0520-659825 Jobbnummer
9682715