Stödpedagog
2026-02-10
I Borgholms kommun arbetar vi med människan i centrum - med värme, respekt och en stark tro på att alla barn ska få möjlighet att växa, utvecklas och vara delaktiga i vardagen. Vår barnverksamhet inom LSS erbjuder stöd, trygghet och stimulerande aktiviteter för barn med funktionsnedsättning, där varje dag präglas av omtanke och en strävan efter att skapa meningsfullhet och sammanhang. Verksamheten bygger på att möta varje barns unika behov med trygghet, professionalism, engagemang och ett positivt förhållningssätt. I vår barnverksamhet ingår följande verksamheter:
• Avlösarservice
• Ledsagning
• Kontaktperson
• Korttidstillsyn
• Korttidsvistelse
• Bostad med särskild service
Som arbetsplats genomsyras vi av Borgholms kommuns kärnvärden - vi är välkomnande, utvecklande och gör saker tillsammans. Tillsammans skapar vi en trygg och inkluderande miljö där både barn och medarbetare får möjlighet att trivas och utvecklas.
Vi söker dig som är stödpedagog eller dig som är stödassistent med mångårig erfarenhet av arbete inom barnverksamhet enligt LSS och som vill vara med och bygga något nytt tillsammans med oss.
Vår barnverksamhet har nyligen flyttat in i nyrenoverade lokaler, och nu står vi inför en spännande nystart. Det här är en tjänst för dig som vill vara delaktig i att forma framtidens verksamhet från arbetssätt och rutiner till pedagogisk utveckling och innehåll i vardagen.
I rollen arbetar du nära barnen i det dagliga stödet och bidrar till att skapa en trygg, strukturerad och stimulerande miljö där varje barn ges möjlighet till delaktighet, utveckling och självständighet. I det vardagliga arbetet med barnen ingår motiverande insatser, omvårdnad utifrån varje barns egna behov samt delegerade arbetsuppgifter från hälso- och sjukvårdspersonal. I din specifika roll är du också:
Dokumentationsombud vilket innebär att du har ett verksamhetsövergripande ansvar för social dokumentation, genomförandeplaner, riskanalyser, handlingsplaner.
* Pedagogiskt ansvarig och ansvarar för det pedagogiska utvecklingsarbetet på individ- och gruppnivå.
* Drivande, tillsammans med enhetschef och kollegor, i frågor kring värdegrund och verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.
* Enhetschefen behjälplig i uppföljningsfrågor avseende åtgärder efter avvikelser, kvalitetssäkring och processefterlevnad.
* Ansvarig för inskolningar av barn i verksamheten, tillsammans med utsedd kontaktperson.
* Ansvarig för att hålla dig uppdaterad/omvärldsbevaka och påläst inom funktionshinderområdet och delger dina kollegor ny kunskap inom området på APT, gruppmöten, planeringsdagar, handledning med mera.
* Ansvarig att själv använda, utveckla och individuellt anpassa pedagogiska metoder i det vardagsnära arbetet med barnen och ungdomarna i syfte att öka delaktighet och självständighet och du inspirerar dina kollegor att göra detsamma.
Uppdraget utförs både som en naturlig del av det ordinarie arbetet tillsammans med barnen och under särskilt avsatt, riktad tid i schemat där du fokuserar på uppdragets utvecklande och kvalitetsfrämjande delar. Arbetstiden är förlagd dag, kväll, helg och sovande jour.
Hos oss blir du en del av ett engagerat arbetslag där vi tar tillvara på varandras erfarenheter och idéer. Vi vill skapa en arbetsplats där det är meningsfullt, utvecklande och roligt att arbeta och där du som medarbetare verkligen får möjlighet att påverka.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* eftergymnasial utbildning som stödpedagog, socialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer nödvändig,
* erfarenhet av strukturerat arbete med pedagogiska metoder exempelvis AKK eller TAKK
* erfarenhet av arbete med barn, ungdom, vuxna med autismdiagnos/intellektuell funktionsnedsättning och eller andra funktionsnedsättningar under minst 3 år.
* erfarenhet av att dokumentera, upprätta och följa upp genomförandeplaner
* Behärskar det svenska språket väl i tal o skrift, samt har en god ITvana i olika syste
* B-körkort för manuell växellåda är ett krav samt körvana och haft ditt körkort i minst 2 år
Arbetet ställer stora krav på att arbeta pedagogiskt på ett strukturerat och tydliggörande sätt, vi använder AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) samt TAKK (Tecken som alternativ kompletterande kommunikation) i det dagliga arbetet för att skapa en struktur och förutsägbarhet för barnen och ungdomarna.
Du har erfarenhet av att kartlägga behov och planera samt genomföra utvecklingsarbete som bygger på individens behov med en grund i den tydliggörande pedagogiken.
Av dig krävs tålamod och lyhördhet för att kunna engagera, motivera och vägleda barn och unga i sin vardag. Du har tidigare erfarenhet av arbete med tydliggörande pedagogik, digital kompetens i de olika bildstödsprogrammen till exempel Inprint eller Widgit online och lågaffektivt bemötande.
Du förmedlar en känsla av trygghet i det dagliga arbetet, du är ansvarskännande och har en personlig mognad. Du har ett professionellt förhållningssätt mot målgruppen, dess nätverk och dina kollegor. Det innebär en god samarbetsförmåga där du delar din kompetens, erfarenhet och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du har en god vilja att stötta barnen, ungdomarna och samtidigt kunna sätta gränser på ett logiskt sätt, i enlighet med framarbetade metoder, rutiner och föreskrifter. Arbetet ställer stora krav på att du är flexibel och lösningsorienterad, där du ser feedback som ett tillfälle att utveckla och utvecklas. Det kräver också att du är i god fysisk form då arbetet innebär en hel del lek och skoj på golvnivå.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.
