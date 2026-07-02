Stödassistenter till Hundraårsgatan 32 vån 3
Göteborgs kommun / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2026-07-02
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Om jobbet
Vill du vara med och göra skillnad genom att ge stöd i det dagliga livet, både i och utanför hemmet? Här får du vara med och skapa en trygg, stimulerande och meningsfull miljö för alla som bor här.
Målgruppen består av personer med förvärvad hjärnskada, vilket gör att personalen måste vara lyhörd och anpassa kommunikationen. Som stödassistent är din roll att stötta hyresgästerna till delaktighet och skapa möjlighet att påverka beslut och insatser.
På Hundraårsgatan arbetar vi utifrån brukarnas individuella behov, med fokus på omvårdnad, rehabilitering och motivationsarbete. Verksamheten befinner sig i en förändringsprocess med fokus på tydliga strukturer, ökad trygghet och arbete mot gemensamma mål. Arbetet inkluderar lyftteknik, personlig omvårdnad, aktiviteter, matlagning, städning och samverkan med hälso- och sjukvård. Du kommer också att stimulera till fritidsaktiviteter och skapa förutsättningar för en berikande fritid utifrån hyresgästernas intressen.
Arbetet innebär samverkan med gode män, socialsekreterare, anhöriga, hälso- och sjukvårdspersonal, samt social dokumentation och läkemedelshantering enligt delegation. Genom att följa genomförandeplaner säkerställer vi att hyresgästernas behov står i fokus. Din roll inkluderar också att motivera och stärka hyresgästerna i deras vardag, vilket kan innebära att hjälpa dem att ta del av kontakter utanför bostaden.
Vi värdesätter ett rehabiliterande och motiverande förhållningssätt, liksom förmågan att samverka i tvärprofessionella team.
Arbetstiden på boendet är förlagd till dag-, kvälls- och helgtid. Vaken natt förekommer i verksamheten, men denna rekrytering avser enbart tjänster på dag-, kvälls- och helgpass. Boendet använder Time Care Planering för att skapa flexibla och verksamhetsanpassade scheman.
Vi söker två medarbetare för arbete dag, kväll och helg.
Om dig
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- och pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller 60 högskolepoäng med två års arbetserfarenhet med personer med funktionsnedsättning. Kurserna ska vara inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kommunikation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har godkänt i svenska 1 eller svenska som andra språk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit. Det är ett krav att du har kunskap om lågaffektivt bemötande (LAB) och alternativ kompletterande kommunikation (AKK).
Meriterande är erfarenhet från vård och omsorg, samt arbete med målgruppen förvärvad hjärnskada. God kunskap inom pedagogik och förmåga att anpassa stöd utifrån individens behov samt god datavana och kunskap i social dokumentation är meriterande.
För att lyckas i rollen krävs att du är trevlig, hjälpsam och respektfull mot andra, även i stressiga situationer. Du är uppmärksam på andras behov och känslor, och visar omtanke i ditt bemötande. Du arbetar bra med andra genom att lyssna och samarbeta för att nå gemensamma mål. Vid pressade situationer förblir du lugn och fattar välgrundade beslut trots tidspress.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-02Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik.
Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Christina Matsdotter, Akademikerförbundet SSR christina.matsdotter@funktionsstod.goteborg.se Jobbnummer
9990348