Senior IT-projektledare digital transformation
Soros Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-28
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Vi söker en senior IT-projektledare till ett omfattande uppdrag med fokus på digital transformation, teknisk utredning och införande av komplexa IT-lösningar. Rollen passar dig som har lång erfarenhet av att leda större IT-program och projekt från initiering till avslut samt ta fram välgrundade beslutsunderlag inför strategiska teknik- och plattformsval.
Om uppdraget
Du kommer att leda ett verksamhetsnära förändringsarbete där en digital plattform för genomförande av tester ska utredas. Uppdraget omfattar analys av möjliga tekniska lösningar samt bedömning av genomförbarhet, kostnad, tidsåtgång, risker och organisatoriska förutsättningar.
I arbetet ingår även att beakta frågor kopplade till informationshantering, digital suveränitet, personuppgifter och teknisk rådighet. Du sammanställer ett oberoende beslutsunderlag med tydliga rekommendationer inför val av teknik, plattform och införandelösning.
Rollen innebär ett helhetsansvar för att leda och samordna ett komplext, tvärfunktionellt arbete med många interna och externa intressenter.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Leda program och omfattande IT-projekt från initiering till slutförande
Utreda hur en digital plattform och tillhörande tekniska lösningar bör utformas
Analysera och jämföra olika teknik-, plattforms- och införandealternativ
Bedöma genomförbarhet, kostnader, tidsåtgång och organisatoriska förutsättningar
Kartlägga och värdera risker, beroenden och konsekvenser
Ta fram kravspecifikationer och säkerställa följsamhet till målarkitektur
Utarbeta beslutsunderlag och rekommendationer till ledning och beslutsfattare
Ansvara för tidplan, budget, resurser, risker och tvärfunktionella beroenden
Leda förändringsarbete och införande av omfattande IT-lösningar
Samordna verksamhet, IT-funktion, leverantörer och andra intressenter
Leda upphandlingar, leverantörsval och outsourcinginitiativ
Presentera tekniskt komplexa frågor på ett tydligt och målgruppsanpassat sätt
Planera överlämning av projektresultat och förändringar till förvaltning
Obligatoriska krav
Vi söker dig som uppfyller kompetensnivå 4 och har:
Minst 8 års dokumenterad erfarenhet av att leda omfattande IT-projekt, tekniska plattformar eller system med höga krav på prestanda, skalbarhet, tillgänglighet och driftsäkerhet
Dokumenterad erfarenhet av att styra program genom hela genomförandet, från initiering till slutförande
Erfarenhet från en central och ledande roll inom större IT-organisationer
Erfarenhet av ledning inom omfattande digital transformation
Erfarenhet av att driva komplexa och tvärfunktionella förändrings- och införandeprojekt
Erfarenhet av att planera och följa upp tid, budget och resursbehov
Erfarenhet av upphandling av leverantörer och genomförande av outsourcingprojekt
Erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag eller rekommendationer inför val av teknik, plattform eller införandelösning
Erfarenhet av att kartlägga och värdera risker, beroenden och konsekvenser i tekniska lösningar och digitaliseringsinitiativ
Erfarenhet av att kommunicera tekniskt komplexa frågor till beslutsfattare och andra intressenter
Erfarenhet av styrning och ledning på både svenska och engelska
Meriterande
Kunskap om lagen om offentlig upphandling
Erfarenhet av IT-drift i molnlösningar, inklusive egen rådighet och personuppgiftshantering
Erfarenhet av förändringsledning i IT-miljöer som hanterar säkerhetsklassad information
Erfarenhet av projektledning enligt PPS
Erfarenhet av att planera och genomföra kommunikationsinsatser för olika målgrupper
Erfarenhet av överlämning av projekt eller förändringar till förvaltningDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en stark strategisk och analytisk förmåga och som självständigt kan leda komplexa initiativ med många beroenden. Du är strukturerad, kommunikativ och trygg i dialogen med såväl tekniska specialister som ledning och beslutsfattare. Du har även god förmåga att skapa framdrift, hantera motstridiga intressen och omsätta komplexa frågeställningar till tydliga rekommendationer.
Viktigt
CV ska tydligt visa hur samtliga obligatoriska krav uppfylls
Uppdragsinformation
Omfattning: 100 %
Plats: Stockholm
Sista dag att ansöka är 12 augusti 2026
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar rätt kompetens med rätt uppdrag och skapar värde för både kunder och konsulter genom kvalitet, transparens och långsiktiga relationer.
Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
10014446