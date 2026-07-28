Ingenjör på jakt efter nytt jobb? Se hit! | Karlskrona
Experis AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2026-07-28
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Karlskrona
, Ronneby
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eller i hela Sverige
Ingenjör på jakt efter nytt jobb? Se hit Karlskrona!
Är du ingenjör och funderar på nästa steg i karriären? Kanske är du inte aktivt arbetssökande just nu, men öppen för nya möjligheter när rätt roll dyker upp? Vi bygger just nu vårt nätverk av ingenjörer för framtida rekryterings- och konsultuppdrag hos våra kunder och vill gärna komma i kontakt med dig.
På Jefferson Wells och Manpower arbetar vi löpande med rekryterings- och konsultuppdrag hos några av Sveriges mest välkända arbetsgivare inom teknik, industri och produktion.
Genom att anmäla ditt intresse får du möjlighet att skapa kontakt med våra specialiserade rekryterare inom Engineering och bli aktuell när spännande möjligheter matchar din profil.
Vi söker ingenjörer inom flera olika områden
Vi vill gärna komma i kontakt med dig som arbetar eller har erfarenhet inom exempelvis:
Produktionsingenjör
Konstruktör
Mekanikkonstruktör
Projektingenjör
Elingenjör
Automationsingenjör
Processingenjör
Kvalitetsingenjör
Testingenjör
Utvecklingsingenjör
Manufacturing Engineer
Industrial Engineer
Oavsett om du är nyexaminerad eller har många års erfarenhet vill vi gärna höra från dig.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av
Teknisk utveckling och konstruktion
Produktion och tillverkningsindustri
Projektledning eller projektarbete
Kvalitetssäkring och förbättringsarbete
CAD-system som SolidWorks, CATIA, Creo eller AutoCAD
ERP-system som SAP eller liknande
Lean, Six Sigma eller andra verksamhetsutvecklingsmetoder
Du behöver inte uppfylla samtliga kriterier för att vara aktuell för framtida uppdrag.
Därför ska du anmäla ditt intresse
Genom att registrera ditt CV hos Jefferson Wells och Manpower får du möjlighet att:
Bli kontaktad när relevanta tjänster och uppdrag uppstår
Komma i kontakt med specialiserade rekryterare inom teknik och industri
Få information om både konsult- och rekryteringsmöjligheter
Bredda ditt professionella nätverk
Vara redo när nästa spännande karriärmöjlighet dyker upp
Vi arbetar med uppdrag inom flera olika branscher och söker kandidater på alla nivåer, från nyexaminerade ingenjörer till erfarna specialister och projektledare.
Om Jefferson Wells och Manpower
Jefferson Wells och Manpower är ledande aktörer inom rekrytering och konsultlösningar. Genom vårt starka kundnätverk hjälper vi ingenjörer att hitta nya karriärmöjligheter inom teknik, produktion, industri och utveckling.
Våra rekryterare arbetar nära både kandidater och arbetsgivare för att skapa långsiktiga och framgångsrika matchningar.Publiceringsdatum2026-07-28Så ansöker du
Skicka in din intresseanmälan redan idag.
Vi arbetar löpande med att bygga nätverk av kvalificerade ingenjörer och kontaktar kandidater för att lära känna deras kompetens, erfarenheter och karriärmål. På så sätt kan vi snabbare matcha dig med framtida möjligheter hos våra kunder.
Vi ser fram emot att höra från dig och hjälpa dig hitta nästa steg i karriären!
Jefferson Wells & Manpower
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Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Blekingegatan 1 (visa karta
)
371 57 KARLSKRONA Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Susanna Frikvist Susanna.Frikvist@jeffersonwells.se Jobbnummer
10014449