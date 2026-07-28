Facility Coordinator till JM sökes omgående
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Receptionistjobb / Solna Visa alla receptionistjobb i Solna
2026-07-28
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, Sundbyberg
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Är du en serviceinriktad och prestigelös person som trivs i en varierad roll där du får hjälpa andra och bidra till en välfungerande arbetsplats? Då kan detta vara uppdraget för dig!
Vi söker nu en konsult till vår kund JM, där du blir en viktig del av Facility Management-teamet. Rollen passar dig som tycker om att arbeta praktiskt, ge god service och ta ansvar för att kontoret fungerar smidigt i vardagen.
Som Facility Coordinator är du en central kontaktpunkt på kontoret och arbetar nära Facility Manager. Ingen dag är den andra lik – du växlar mellan administrativa uppgifter, praktiskt underhåll och att hjälpa medarbetare med olika frågor.
Exempel på arbetsuppgifter
Ansvara för den dagliga driften och servicen på kontoret.
Hantera post, paket, felanmälningar och enklare administration.
Utföra enklare praktiska underhållsarbeten och samordna leverantörer.
Säkerställa att kontorets gemensamma ytor är välfungerande och representativa.
Ge löpande service och support till medarbetare i deras dagliga arbete.
DETTA SÖKER VI
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är:
Är händig och kan agera allt-i-allo på ett kontor
Serviceinriktad och tycker om att hjälpa andra.
Prestigelös och flexibel – du trivs med varierande arbetsuppgifter.
Lösningsorienterad och tar egna initiativ.
Ansvarstagande och noggrann.
Social och har lätt för att samarbeta med människor.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av Facility Management eller kontorsservice. Det viktigaste är att du har rätt inställning och är bekväm med att arbeta i både administrativa och praktiska arbetsuppgifter.
Vi ser gärna att du har
God datorvana.
Grundläggande kunskaper i Outlook, Excel och övriga Office-paketet.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Detta är ett konsultuppdrag med start 24 augusti med nedanstående arbetstider:
Mån-fre
08:30-15:30, på begäran av kund kan tiderna justeras något så flexibilitet uppskattas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Mathildatorget 9 (visa karta
)
169 75 SOLNA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Steven Kiabi sthlm.lager.logistik@studentconsulting.com Jobbnummer
10014457