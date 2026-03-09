Stödassistenter till Funktionsstöd Resurspool
Jönköpings kommun / Vårdarjobb / Jönköping Visa alla vårdarjobb i Jönköping
2026-03-09
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett arbete där du gör skillnad - varje dag? Brinner du för människor, service och ett professionellt bemötande? Då kan tjänsten som stödassistent i Resurspoolen vara rätt för dig!
Välkommen till oss
Resurspoolen är en intern bemanningsenhet inom Funktionsstöd med cirka 25 stödassistenter, en bokningsenhet med bokare/administratörer, samt en samordnare och enhetschef.
Vi arbetar mot omkring 200 olika arbetsplatser inom kommunen och arbetar för att ersätta ordinarie personal i verksamheten vid oplanerad frånvaro.
Inom Funktionsstöd möter du personer med intellektuella, psykiska och/eller fysiska funktionsnedsättningar som har olika behov av stöd. Arbetet sker inom personlig assistans, socialpsykiatri och boendestöd, daglig verksamhet, Boende LSS, samt korttids- och resursverskamhet. Gemensamt arbetar vi för att tillgodose medborgarens behov för dagen - alltid med delaktighet, samt med respekt för personlig integritet och självbestämmande.
Ditt nya jobb
Du kommer arbeta nära medborgaren i vardagen för att stödja och främja ett självständigt liv. Arbetsuppgifterna är varierande och anpassas utifrån verksamhet och medborgarens individuella behov. Du kommer ge stöd med bland annat personlig hygien, lyft/förflyttningar och viss medicinsk omvårdnad, samt hushållssysslor, fritidsaktiviteter och dokumentation. Du ger medborgaren ett pedagogiskt, socialt och praktiskt stöd. Arbetet kan utföras både självständigt och tillsammans med kollegor.
Som stödassistent i Resurspoolen arbetar du inom hela Jönköpings kommun. Det innebär att du behöver vara flexibel genom att ställa om med kort varsel och ibland vara beredd att ta dig snabbt till dagens bokade arbetsplats. Arbetsgruppen har därmed ingen egen fysisk arbetsplats, men har regelbundet gemensamma möten. Personalen arbetar även på årsarbetstid, vilket innebär att medarbetaren själv ansvarar för att lägga ett tillgänglighetsschema.
Din kompetens
Du som söker är stödassistent, vilket kräver avslutat gymnasieprogram inom barn och fritid med inriktning socialt eller pedagogiskt arbete alternativt vård- och omsorg med specialisering inom funktionshinder eller psykiatri. Alternativt har du annan utbildning som bedöms likvärdig. Vidare har du erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, gärna inom funktionsstödsområdet.
Vi ser det som önskvärt med erfarenhet av AKK, tydliggörande pedagogik eller lågaffektivt bemötande. Arbetet kan även innehålla fysiskt krävande moment, vilket innebär att du behöver ha god fysisk rörlighet. Goda kunskaper i svenska i tal, skrift och läsförståelse krävs för hantering av dokumentation, informationsinhämtning och kommunikation, samt god datavana med digitala system.
Meriterande med B-körkort och tillgång till bil.
Personliga kompetenser
Som person är du stabil, trygg och inger förtroende. Du är serviceinriktad, flexibel och kan hantera oförutsedda situationer med lugn och professionalism. Viktigt med god pedagogisk insikt där du är lyhörd och inkännande, särskilt eftersom medborgare kan ha svårt att uttrycka sina behov. Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt, god samarbetsförmåga och uppskattar även variationen i att arbeta på flera olika enheter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Inom Resurspoolen erbjuder vi tillsvidareanställning med lönetillägg och årsarbetstid. Hos oss blir du en del av en flexibel och professionell bemanningsenhet, med regelbundna gemensamma möten och nära samarbete. Här är den ena dagen aldrig den andra lik och du har en betydelsefull roll både för verksamheten och medborgaren. Givetvis får du som anställd inom Jönköpings kommun även en trygg anställning och kan ta del av generella förmåner så som friskvårdsbidrag.
Läs mer här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Bra att veta
Rekryteringen avser två tillsvidareanställningar med arbete förlagt till dag, kväll och journatt, vardag som helg. Jönköpings kommun strävar efter heltid som norm och erbjuder alltid 100% sysselsättningsgrad. Bra att känna till är att vissa arbetsplatser kan ha pälsdjur eller rökiga miljöer.
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. I din ansökan vill vi se ett CV och personligt brev, samt bifogat examensbevis och aktuella tjänstgöringsintyg.
Belastningsregister
För att få arbeta inom LSS-verksamhet med barn behöver vi ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister innan anställning. Beställ ett digitalt eller pappersutdrag i samband med din ansökan via länken här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vill du veta mer?
Har du funderingar kring tjänsten kan du kontakta Enhetschef Florije Kurti Raka
Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som stödassistent!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/284". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Florije Kurti Raka 036107755 Jobbnummer
9786240