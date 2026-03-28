Stödassistent Villerkulla
2026-03-28
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Omsorgs- och socialförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Med cirka 1000 medarbetare bidrar vi med insatser till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Vår drivkraft är att skapa utveckling och trygghet i vardagen och vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster. För att lyckas krävs både kompetens, engagemang och mod - vi vågar satsa på innovation, ny teknik och nya arbetssätt som driver utvecklingen framåt.
Villerkulla korttidsboende är en enhet som bedriver verksamhet för barn och ungdom inom LSS. Verksamheten tar emot barn och ungdom som har beviljade insatser inom korttidsvistelse, korttidstillsyn, avlösarservice och ledsagarservice. Arbetstiden är förlagd på kvällar och helger, före och efter skola. På Villerkulla samverkar vi i ett prestigelöst team för att möta varje barn/ungdoms speciella behov. Som team tar vi ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö genom att bland annat reflektera tillsammans över uppkommen situation och hur vi hanterar den. Vi använder arbetsmetoden hantera, utvärdera och förändra.
Vi skapar individuella anpassningar i både miljö, pedagogik och kommunikationssätt för att ge individen det stöd han eller hon har behov av. Vi arbetar strategiskt och metodiskt med att kartlägga olika situationer och har strategier och system för att se tidiga tecken på stress eller affekt hos barn/ungdom. Villerkulla har sin grund i det lågaffektiva bemötandet och IBIC som arbetsmetod.
Vill du vara en del av vårat team på Villerkulla?Publiceringsdatum2026-03-28Arbetsuppgifter
Som stödassistent på Villerkulla möter du barn/ungdom tillhörande personkrets 1 med varierande omvårdnadsbehov. I det vardagsnära arbetet jobbar du i vårt team med stödjande insatser utifrån specifika behov och säkerställer att varje barn/ungdom får det stöd som han eller hon behöver. Stödet innefattar bland annat stöd i kommunikation, samspel med andra, personlig hygien och att skapa en förutsägbar och trygg vardag. Tillsammans möjliggör vi en meningsfull korttidsvistelse och korttidstillsyn med stimulerande och anpassade aktiviteter. Vi skapar trygga och positiva relationer som en naturlig och viktig del i mötet med barn/ungdom.
Som stödassistent arbetar du med social dokumentation enligt IBIC, evidensbaserad praktik samt alternativa kommunikationssätt såsom TAKK, bildstöd och digitala hjälpmedel. Du förväntas vara van vid att använda IBIC och tydliggörande pedagogik som arbetsmetoder och dela vår värderingsgrund i att arbeta med det lågaffektiva bemötandet, vilket genomsyrar mötet med barn/ungdom.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning som stödassistent, socialpedagog, stödpedagog eller undersköterska med specialistinriktning såsom NPF och pedagogik. Du ska ha arbetserfarenhet inom LSS och ha arbetet i minst två år med barn och ungdom tillhörande personkrets 1, autism och intellektuell funktionsnedsättning. Det krävs en pedagogisk förmåga och mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av dokumentation enligt IBIC och IBIC som arbetsmetod. Det är även meriterande om du tidigare har arbetat med lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och alternativt kompletterande kommunikation (AKK). Vidare är det meriterande om du har arbetat med barn och ungdom som har somatiska behov.
Som person söker vi dig som har förmågan att skapa laganda, arbetar prestigelöst och uppmuntrar andras bidrag. Du stödjer och bryr dig om andra genom din empatiska förmåga. Du skriver pedagogisk med ett välstrukturerat, enkelt och tydligt språk samt ordval. Du har förmågan att strukturera information för att tillgodose behov och förståelse hos den tilltänkta läsaren.
Vidare har du förmågan att följa instruktioner, procedurer, lagstadgade krav och policy samt förhålla dig till uppsatta tidsplaner. Du anpassar dig till förändrade förhållanden och uppmuntrar samt stödjer förändringsinitiativ. Du har lätt för att anpassa ditt beteende i förhållande till andra människors behov. Du hanterar dina känslor i svåra situationer och tar emot stöd samt hjälp vid behov. Du eftersträvar att sprida positiv affektsmitta och accepterar samt lär dig av konstruktiv kritik.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling och registerutdrag från belastningsregistret och misstankeregistret. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314860".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby kommun
(org.nr 212000-0480) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Charlotte Nycander Charlotte.Nycander@mjolby.se 010- 234 55 69
9825433