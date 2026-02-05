Stödassistent till Utjordsgatans gruppboende - Vikariat
Göteborgs kommun / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2026-02-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad som stödassistent för personer som bor i Bostad med Särskild Service?
Till oss på Utjordsgatan söker vi nu en stödassistent på ett vikariat fram till den 30/6.
Här bor fem personer med varierande funktionsnedsättningar och behov. Flertalet av våra brukare lever med flerfunktionsnedsättningar med tillkommande svårigheter, bland annat epilepsi. De har ett totalbehov av omvårdnad och arbetet är därför mycket vårdnära. I arbetet förekommer även tunga lyft.
Vi har alltid våra boende i fokus och anpassar alltid vårt arbetssätt utifrån individen. Vi erbjuder därmed ett varierande och stimulerande arbete där vår målsättning är att främja individens egna förutsättningar till att påverka sitt liv.
Som stödassistent arbetar du bland annat med pedagogiskt stöd i vardagen, personlig omvårdnad, läkemedelshantering och sondmatning. Du ger stöd både hemma hos brukaren i den egna lägenheten och utanför bostaden. I uppdraget ingår också att medverka i upprättandet och uppföljning av genomförandeplaner, vilka utgör grunden i att kvalitetssäkra varje brukares individuella behov. Social dokumentation sker i Treserva.
Vi arbetar fortlöpande utifrån ett sektorgemensamt utvecklingsprogram, där en strategisk fråga för oss är systematisk uppföljning av kvalitén och nyttan av våra insatser ur brukarnas perspektiv där vi lär oss av dem vi är till för. Genom att analysera resultaten kan vi öka våra kunskaper om vilka insatser som ter sig verkningsfulla, och därmed fokusera på att åstadkomma ökat mervärde och brukarnytta. På Utjordsgatans gruppboende arbetar vi även med välfärdsteknik och innovation inom området.
Vi använder Time Care Planering för påverkningsbara scheman och där arbetstiderna är förlagda på dag, kväll och varannan helg. Kvalifikationer
Vi söker utbildad personal som examinerats som stödassistent, undersköterska, läst barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt eller pedagogiskt arbete eller vård och omsorgsprogrammet med specialisering inom funktionsnedsättning, som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
För att kunna föra dokumentation behöver du behärska det svenska språket i tal och skrift vilket innebär ett krav på godkända betyg i svenska 1, svenska som andraspråk 1 eller motsvarande. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det är meriterande med god datorvana och erfarenhet av tidigare arbete inom vård och omsorg. Erfarenhet av att arbeta med målgruppen intellektuell och fysiska funktionsnedsättningar är särskilt meriterande. Det är önskvärt om du har tidigare erfarenhet av sondmatning och PEG. Vi ser också gärna att du har kunskaper om AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) och social dokumentation.
Vi letar efter dig som tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens och brukarnas bästa i fokus. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet.
Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov och du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du balanserar olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/290". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Lena Tilly lena.tilly@funktionsstod.goteborg.se 031-3657592 Jobbnummer
9726210