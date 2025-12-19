Stödassistent till Ullstämmavägens gruppbostad
2025-12-19
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Vill du bidra till meningsfulla dagar och stötta andra till ett självständigt liv? Då kan du vara den vi söker till Ullstämmavägens gruppbostad.
Som stödassistent arbetar du nära brukarna och stöttar i allt som hör vardagen till - personlig omvårdnad, fritidsaktiviteter, hälsa, relationer och delaktighet. Du hjälper till att skapa struktur, trygghet och trivsel, och bidrar till att varje individ får möjlighet att utveckla sina egna förmågor.
I rollen ingår även praktiska sysslor som kan förekomma i ett hem, samt habilitering, medicinhantering och dokumentation. Vi arbetar med lågaffektivt bemötande, AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) och TSS (Tecken som stöd).
Som ny medarbetare får du en trygg introduktion och utbildning i Pedagogiskt arbetssätt. Vi satsar på utveckling och du kommer att vara en del av ett arbetslag som hela tiden vill bli ännu bättre.
Din arbetsplats
Ullstämmavägens gruppbostad ligger i ett stort och fint hus i stadsdelen Ullstämma. Här finns en rymlig uteplats och närhet till promenadstråk.
Hos oss bor fem personer med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Fyra av dem är yngre och aktiva, medan en boende är lite äldre och har mer fokus på omvårdnad. På helger och kvällar är det ofta full aktivitet där vi bowlar, promenerar, ser film eller hittar på andra saker tillsammans.
Arbetsgruppen består av en stödpedagog och tio stödassistenter/vårdare som stöttar varandra i vardagen och har ett nära samarbete.
Denna tjänst är förlagd till dag, kväll och varannan helg med tonvikt på fler kvällar. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %.
Du som söker
Vi söker dig som har gått vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller har annan utbildning som bedöms likvärdig. Du har erfarenhet av arbete inom vård, stöd och omsorg, och det är ett krav att du tidigare arbetat med delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Det är meriterande om du har arbetat med personer med neuropsykiatriska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar samt med lågaffektivt bemötande. Kunskap inom AKK, TSS och pedagogiskt arbetssätt är också önskvärt.
Du kommunicerar väl på svenska, både muntligt och skriftligt, eftersom arbetet innehåller mycket kontakt och dokumentation.
Som person är du självgående, ansvarstagande och trygg i dig själv. Du samarbetar väl med andra och anpassar din kommunikation efter situation och individ. Du har också en god empatisk förmåga och ser människan bakom varje beteende.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16293
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Verksamhetschef
Carl Lind carl.lind@linkoping.se 013-207715
9657039