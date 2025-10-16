Stödassistent till Socialpsykiatrin
Hos oss på Stackgatan möter du människor med olika bakgrund, behov och livserfarenheter. Här får du använda både hjärta och hjärna för att skapa gemenskap, delaktighet och livskvalitet i andras vardag.
DIN ROLL
Som stödassistent på Stackgatan är du ett viktigt stöd i vardagen för personer med varierande behov av stöd, omsorg och struktur. Arbetet spänner över ett brett område - från praktiska insatser och personlig omvårdnad till socialt och pedagogiskt stöd. Du stöttar både i det lilla och det stora: i samtal, vardagsrutiner och i stunder som kräver extra tålamod, kreativitet och trygghet. Tillsammans med dina kollegor skapar du gemensamma aktiviteter och stunder av gemenskap - allt med målet att bidra till en meningsfull vardag för brukarna.Hos oss handlar arbetet om att stärka varje individs förmåga att leva ett så självständigt och innehållsrikt liv som möjligt, utifrån sina egna mål och behov. Du motiverar, handleder och visar vägar framåt - med tålamod, respekt och lyhördhet.Det är ett arbete som kräver närvaro och flexibilitet. Ena stunden kan du ge stöd i en omsorgssituation, nästa behöver du använda pedagogiska verktyg för att förebygga oro eller skapa struktur. I allt du gör finns ett tydligt fokus på trygghet, delaktighet och ett värdigt bemötande.Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegor, dag, kväll, helg och natt (sovande jour). Under helger och nätter arbetar du ensam.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har ett varmt engagemang för människor och en stabil grund att stå på. Du är trygg i dig själv, har lätt att samarbeta och bygger tillitsfulla relationer med både brukare och kollegor. Du är omtänksam och inkännande, men också tydlig när det behövs - du vågar sätta gränser, skapa struktur och bidra till ett lugnt och respektfullt klimat.Vi tror att du har erfarenhet av att arbeta med både psykiatrisk och somatisk omvårdnad och att du trivs i en vardag där du får vara både praktisk och pedagogisk. Kanske har du mött personer med komplexa behov eller svårare livssituationer, och vet hur viktigt det är att bemöta varje individ med tålamod, respekt och en stor portion mänsklig värme.Din utbildningsbakgrund kan vara inom vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet med inriktning mot pedagogiskt eller socialt arbete, eller annan likvärdig utbildning. Arbetet kan vara fysiskt krävande, så det är viktigt att du har god fysisk förmåga. Du behöver också kunna arbeta självständigt, ta ansvar och fatta beslut i stunden. Har du erfarenhet av att hantera situationer där hot och våld kan förekomma ser vi det som en tillgång.
DIN NYA ARBETSPLATS
Stackgatan är en servicebostad bestående av en personallägenhet och nio så kallade satellitlägenheter. Här ger vi i dagsläget stöd till åtta brukare i åldrarna 20 till 80 år, där flera av dem tillhör det övre åldersskiktet. Alla bor inom fem minuters promenadavstånd från personallägenheten. Hos oss finns ett stort brukarfokus - vi vet att våra brukare inte har valt att behöva stöd, men vi har valt att arbeta med dem. Den inställningen genomsyrar hela vår verksamhet.Vi är sex engagerade kollegor som stöttar varandra, delar erfarenheter och hjälps åt att skapa en trygg och meningsfull vardag för dem vi finns till för.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev svarar du på några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
för olika yrkesroller i kommunen. Tjänsten är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan och bli en del av socialpsykiatrin i Skellefteå kommun - där vi tillsammans skapar mening, trygghet och livskvalitet.
