Stödassistent till Selja gruppbostad
2025-12-17
Publiceringsdatum2025-12-17
På Selja gruppbostad bor personer med funktionsbegränsningar enligt biståndsbeslut om LSS.
Gruppbostaden har fyra lägenheter samt gemensamhetsutrymmen och bemannas dygnet runt. Verksamheten bygger på respekt för brukarens behov, självbestämmande och integritet. Målet är goda levnadsvillkor för den enskilde i form av delaktighet och självständighet.
Stödassistenten är en del av det dagliga arbetet för att individen ska upprätthålla goda levnadsvillkor utifrån olika förutsättningar och behov.
Vi söker nu en medarbetare till arbetsgruppen i Selja. Tjänsten är tillsvidare, på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 7/1 och därefter kallar vi till intervjuer löpande. Dina arbetsuppgifter
Som stödassistent arbetar du med personer som har psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Du har alltid individen i fokus och arbetar utifrån ett strukturerat arbetssätt för att ge stöd och omvårdnad som stärker den enskildes resurser.
Genom vägledning och motiverande samtal arbetar du för att bygga upp och utveckla strategier, strukturer och rutiner för att den enskilde ska kunna bli så självständig som möjligt och därmed klara vardagen samt uppleva en fungerande social tillvaro.
Som anställd inom LSS utför du vardagliga sysslor - allt ifrån stöd med matlagning, städning, personlig hygien och fritidsaktiviteter till sociala- och myndighetskontakter.
I dina arbetsuppgifter som stödassistent ingår även att:
• Ge stöd och omvårdnad till personer som har psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med ett arbetssätt som stärker den enskildes resurser.
• Utföra arbetsuppgifter som är delegerade av HSL-personal.
• Följa upprättade rutiner och arbetssätt.
• Vägleda arbetet med att stödja den enskilde i ett levnadssätt som förebygger ohälsa, bland annat utifrån kost, fysisk aktivitet och social stimulans.
• Medverka till att arbetet sker habiliterande och rehabiliterande.
• Verka för ökad självständighet och ökat självbestämmande för den enskilde, bland annat genom en anpassad miljö och hjälpmedel.
• Medverka till att verksamheten håller en god kvalitet utifrån angivna mål exempelvis genom att vara ett stöd i omvärldsbevakningen, i arbetet med social dokumentation samt uppföljning och utvärdering av insatser.
• Utföra arbetsuppgifter delegerade av HSL-personal. Kvalifikationer
Du som söker ska ha relevant utbildning, gärna med inriktning mot pedagogik/omvårdnad, barn- och fritidsprogrammet eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt erfarenhet av arbete inom området LSS och kunskaper inom både socialt arbete och psykiskt eller fysisk funktionsvariation. Du ska ha kunskap om basala hygienrutiner, förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt datorkunskaper relevant för ditt uppdrag. Vi ser också att du har kunskaper om regelverk på socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhetsområde HSL, SoL och LSS.
En påbyggnadsutbildning inom tillexempel autism eller erfarenhet av arbete inom området LSS, vård- och omsorgsarbete, pedagogiskt arbete, psykiatriskt arbete eller autismspektrumet är önskvärt samt att vi gärna ser att du har påbyggnadsutbildningar inom motiverande samtal och lågaffektivt bemötande samt psykiatriska funktionstillstånd. Övrig information
Körkort B för manuellt växlad bil är ett krav.
Förmågor och färdigheter
Vi söker dig som arbetar bra med andra människor, är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du förväntas kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt samt ta ansvar för ditt arbete och verksamheten.
Som person är du stabil, lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har en förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation och du har en förståelse för hur människan tar till sig kunskap. Du har även en god kommunikativ förmåga och kan kommunicera på ett begripligt sätt.
Socialförvaltningen
Med sina drygt 700 medarbetare bedriver socialförvaltningen en bred verksamhet för att se till att våra invånare får det stöd och den hjälp som de har rätt till. Förvaltningen verkar under socialnämnden och ansvarar för vård och omsorg om äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens arbete är reglerat av lagar och förordningar, då framför allt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/254". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mora kommun
(org.nr 212000-2213) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linda Johnsson, enhetschef 0250-26473
9650998