Säljare till Mio Piteå
MIO AB / Butikssäljarjobb / Piteå Visa alla butikssäljarjobb i Piteå
2026-07-28
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MIO AB i Piteå
, Luleå
, Skellefteå
, Umeå
, Vilhelmina
eller i hela Sverige
På Mio är kundmötet kärnan i allt vi gör. Oavsett om vi möter kunden i butik, utvecklar vårt sortiment eller arbetar bakom kulisserna på servicekontoret och lagret bidrar vi alla till samma mål – att skapa kundupplevelser i världsklass. För att lyckas tror vi på kraften i laget. Vi kombinerar affärsmässighet, kunskap och passion för att utveckla både kundupplevelsen och vår verksamhet. Här får du möjlighet att ta ansvar, bidra med idéer och vara med och påverka framtidens Mio tillsammans med engagerade kollegor.
Brinner du för att skapa kundmöten i världsklass?
Gillar du att inspirera, hitta smarta lösningar och göra varje besök till något extra? Då kan du vara vår nästa Säljare!
Hos Mio får du arbeta i en stimulerande miljö med varierande uppgifter där initiativ och utveckling uppmuntras. Tillsammans med engagerade kollegor skapar du minnesvärda upplevelser och kundmöten – varje dag.
Om rollen
Som Säljare är du en nyckelperson i butikens dagliga drift. Du arbetar aktivt med försäljning, service och att säkerställa att butiken är välfylld, inspirerande och redo att möta kunden. Med fokus på omtanke, affärsmässighet och kundens behov skapar du ett personligt och positivt bemötande.Publiceringsdatum2026-07-28Arbetsuppgifter
Skapa ett professionellt, inspirerande och personligt kundmöte
Arbeta med behovsanpassad försäljning och erbjuda helhetslösningar
Säkerställa att butiken är välfylld och visuellt tilltalande och att produkter är prismärkta
Hantera kundärenden, reklamationer och utgångna varor enligt rutiner
Delta i uppföljningen av kampanjer och försäljningsresultat
Rapportera driftstörningar och säkerhetsrisker till ansvarig
Bidra till en trygg, ergonomisk och trivsam arbetsmiljö samt ett positivt arbetsklimat med laganda och inkludering
Vi söker dig som
Har ett genuint intresse för försäljning och kundservice
Är lösningsorienterad, ansvarstagande och affärsdriven
Bidrar med positiv energi och laganda
Har god kommunikationsförmåga och trivs i ett aktivt tempo
Har erfarenhet av försäljning i butik (meriterande men inget krav)
Tjänsten
Tillsvidareanställning på deltid 80%, inleds med provanställning i 6 månader.
Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstider inkluderar kvällar och helger.
Rekrytering
Urval sker löpande. I processen används arbetspsykologiska tester (MAP och Matrigma).
En bakgrundskontroll genomförs i slutet av rekryteringsprocessen för den kandidat som går vidare till slutskedet.
Mio är en av Sveriges ledande möbel- och inredningskedjor med butiker över hela landet. Sedan 1962 har vi hjälpt människor att skapa hem att trivas i och fortsätter att utveckla vårt erbjudande, våra kundmöten och vår verksamhet för framtiden. Vår vision är tydlig – att vara störst i Sverige på möbler och finnas i varje rum, i varje hem. Vill du vara med på resan är du varmt välkommen till Mio. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare MIO AB
(org.nr 556084-0190), https://www.mio.se/om-mio/jobba-pa-mio
Hammarvägen 6A (visa karta
)
943 36 PITEÅ Arbetsplats
Mio Piteå Kontakt
Butikschef
Sara Stenberg sara.stenberg@mio.se Jobbnummer
10014238