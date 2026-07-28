Överläkare välkomnas till Psykiatri Nordväst, Solna Psykiatriska Mottagning
Region Stockholm / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2026-07-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Överläkare välkomnas till Psykiatri Nordväst med placering på Solna Psykiatriska Mottagning
Solna psykiatriska mottagning med upptagningsområde Solna riktar sig till personer över 18 år som är i behov av psykiatrisk vård på specialistnivå. Mottagningen ingår i Psykiatri Nordväst, en universitetsklinik i nordvästra delen av Stockholms läns sjukvårdsområde.
Vi är en trevlig arbetsplats med hög kompetens i fina nyrenoverade lokaler på Sankt Eriksgatan 125 i Vasastan. I samma byggnad finns även flera andra av klinikens mottagningar såsom Borderlineenheten, OCD enheten, Mobila Akut- och Konsultationsenheten samt Affektiva mottagningen. Vi söker nu dig som vill vara med och bidra till att bygga upp vår verksamhet på vår nya adress!
På Solna Psykiatriska Mottagning arbetar vi tvärprofessionellt i behandlingsteam där vi är uppdelade i tre basteam och ett neuropsykiatriskt team. Vi behandlar främst patienter med affektiva sjukdomar, ångestsjukdomar, personlighetsstörningar och neuropsykiatriska funktionshinder. Vi lägger stor vikt vid bedömning/diagnostik och evidensbaserad behandling där vi erbjuder ett brett behandlingsutbud. Våra team består av sjuksköterskor, psykologer, kurator och specialistläkare i psykiatri. Teamen träffas i behandlingskonferenser varje vecka. Läkarna har även stående läkarmöten med kollegial handledning tillsammans en gång i veckan. Det finns inarbetade arbetssätt och rutiner samtidigt som det finns goda möjligheter att påverka hur vi jobbar på mottagningen. Publiceringsdatum2026-07-28Kvalifikationer
Du är specialistläkare i psykiatri med klinisk erfarenhet av allmänpsykiatrisk öppenvård. Du trivs med att arbeta i team och med evidensbaserad psykiatrisk diagnostik och behandling.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig med god samarbetsförmåga, lyhördhet, engagemang och gott kliniskt omdöme med en prestigelös och problemlösande attityd. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetsuppgifter:
Som specialistläkare på mottagningen ansvarar du för psykiatrisk bedömning, diagnostik och behandling av våra patienter på mottagningen. Du ingår i ett av våra team i nära samarbete med psykologer, sjuksköterskor och kurator på enheten. I arbetsuppgifterna ingår även handledning av kandidater, underläkare och ST-läkare liksom deltagande i klinikens jourverksamhet.
Anställningsform:
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid (100 %), motsvarande 40 timmar per vecka.
Förmåner:
Vi erbjuder generösa förmåner så som exempelvis flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, fri öppen sjukvård, flertalet försäkringar och utökat antal semesterdagar för dig över 40 år.
Intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden.
Vi ser fram emot din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri Kontakt
Enhetschef
Elin Bergelin elin.bergelin@regionstockholm.se 08-12368147 Jobbnummer
10014231