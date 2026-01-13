Stödassistent till LSS-boendet Navet
2026-01-13
Laxå kommun är en trevlig liten kommun belägen i södra Örebro län. Hos oss arbetar 450 personer fördelade på fyra verksamhetsområden - Kommunledning, Samhällsutveckling, Utbildning och Vård och Omsorg. Vi arbetar efter vår värdegrund där ledorden är respektfullhet, lyhördhet, framåtanda och positivitet. Är det något du kan skriva under på? I så fall - fortsätt läsa!
Vi söker en stödassistent till LSS-boendet Navet där ditt huvudsakliga uppdrag är att stödja den enskilde till ett meningsfullt liv!
Navets LSS-boende ligger i ett trapphus där personalen har sitt kontor och sin utgångspunkt.
I trapphuset bor det personer med egna lägenheter med olika funktionsvariationer och skiftande behov av stöd och hjälpinsatser. Arbetet är mycket rörligt då stöd även ges till personer som bor i närliggande hyreshus eller kräver bilfärd.
Arbetet kan handla om ge stöd i att få en bra struktur i tillvaron, att finnas där och lyssna samt vägleda. Att motivera till delaktighet i vardagen exempelvis i handling, matlagning, städ, tvätt men även i olika omvårdnadsinsatser och personlig hygien. Arbetet kan även innebära att följa med på olika sjukvårdsbesök eller fritidsaktiviteter såsom att träna på gymmet, men även samverka anhöriga, godemän, sköterska och arbetsterapeut.
Vi erbjuder ett stimulerande arbete där du skapar en omsorg av god kvalité och där du förväntas bidra till ett rikt och självständigt liv för personer med olika typer av funktionsvariationer. Vi arbetar aktivt med medbestämmande och delaktighet för att tillförsäkra goda levnadsvillkor för den enskilde.
Du arbetar målfokuserat utifrån verksamhetens rutiner, genomförandeplaner och möjliggör individuell utveckling utifrån den enskildes egna förutsättningar och behov av stöd.
Du kommer att ha delegerade hälso -och sjukvårdsuppgifter.
Dokumentation är en viktig del av arbetet och vi dokumenterar i systemet Treserva.
Vi söker dig som är utbildad inom vård- och omsorgsprogrammet alternativt barn- och fritidsprogrammet, samt har erfarenhet av omvårdnadsarbete och arbete med personer inom funktionshinderområdet vilket är ett krav.
Som person ser vi att du är positiv och lätt att samarbeta med, har ett professionellt och lösningsfokuserat förhållningssätt där du är trygg i dig själv och din yrkesroll.
Du behöver kunna arbeta lika bra självständigt som i team då det förekommer ensamarbete.
Du behöver tycka om förändringar som uppkommer snabbt i arbetssituationen och på ett kreativt arbetssätt tillförsäkra insatsernas utförande.
Du behöver ha ett respektfullt empatiskt förhållningssätt för att kunna bemöta brukaren på bästa sätt.
Det viktigaste är att du tillsammans med den enskilde kan ge en trygg och meningsfull tillvaro.
• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
• Körkort för manuellt växlad bil är ett krav
• Förmåga att utrycka sig väl i tal och skrift på svenska
• Arbetspassen är förlagda på dag, kväll samt helg
Ansök redan idag! Intervjuer sker löpande.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laxå kommun
(org.nr 212000-1918) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SON, LSS och Socialpsykiatri Kontakt
Anna Palmén, enhetschef 0584-473119 Jobbnummer
9680700