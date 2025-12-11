Stödassistent till LSS-boende (Vikariat)
Sjöbo kommun, LSS / Vårdarjobb / Sjöbo Visa alla vårdarjobb i Sjöbo
2025-12-11
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöbo kommun, LSS i Sjöbo
Välkommen till ett av våra nybyggda LSS-boende i Sjöbo ett modernt och aktivt boende med plats för sex personer med olika funktionsvariationer. Vi arbetar med individanpassat stöd utifrån varje persons behov, styrkor och önskemål, i en trygg och strukturerad miljö.
Boendet har fem kunder i dagsläget och bemannas av ett engagerat team på 14 medarbetare, där både kvinnor och män finns representerade. En stödpedagog bidrar med särskild kompetens i arbetet med tydliggörande pedagogik och kommunikationsstöd.
Vi ingår i ett samplaneringsområde tillsammans med andra LSS-verksamheter i kommunen, vilket skapar goda möjligheter till samverkan och utveckling.
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen ryms verksamheterna äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, kommunal primärvård samt kommunens måltidsverksamhet.
Vård och omsorgsförvaltningen i Sjöbo kommun arbetar efter visionen om Ett Gott Liv Varje Dag för våra kunder.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Nu söker vi en engagerad och trygg stödassistent till vårt LSS-boende i Sjöbo kommun.
Som stödassistent är ditt uppdrag att ge individuellt anpassat stöd till våra kunder i deras vardag med fokus på delaktighet, självbestämmande och livskvalitet. Du stöttar i praktiska sysslor som personlig omvårdnad, måltider, inköp och städning, samt möjliggör deltagande i sociala och fysiska aktiviteter utifrån varje persons önskemål och förutsättningar.
Du arbetar nära kunden och är en viktig del i att skapa struktur, trygghet och meningsfullhet i vardagen. Tillsammans med kunden ansvarar du för att upprätta, följa upp och revidera genomförandeplaner. Arbetet sker i team med kollegor, där samarbete, tydlig kommunikation och följsamhet mot gemensamma arbetssätt är centralt.
I rollen ingår även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt dokumentation i vårt verksamhetssystem LifeCare. Du samverkar också med anhöriga, gode män och andra yrkesgrupper för att säkerställa ett kvalitativt och sammanhållet stöd.
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för människor, är flexibel i din yrkesroll och trivs med att arbeta i en verksamhet där vardagen ständigt kan variera.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning inom exempelvis beteendevetenskap, pedagogik eller vård och omsorg.
Du har erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), gärna i kombination med kunskap om tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.
Du har ett pedagogiskt och lösningsfokuserat förhållningssätt där kundens vilja och behov alltid står i centrum. Det är viktigt att du är trygg i att arbeta självständigt, samtidigt som du ser värdet i gott samarbete och att bidra till en positiv och professionell arbetsmiljö.
Som person är du flexibel, lyhörd och ansvarstagande. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade situationer och kan sortera, planera och följa upp ditt arbete på ett strukturerat sätt.
Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt, där fokus ligger på att skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i vardagen för våra kunder. Tydliggörande pedagogik är en central del av vårt arbetssätt, och vi värdesätter medarbetare som delar detta synsätt.
Eftersom dokumentation och kommunikation är viktiga delar av arbetet behöver du ha god datorvana samt kunna uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift.
ÖVRIGT
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp belastningsregistret "Kontrollera egna uppgifter". Du begär själv utdraget via polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Inför rekryteringsarbetet har Sjöbo kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/146". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sjöbo kommun
(org.nr 212000-1090) Arbetsplats
Sjöbo kommun, LSS Kontakt
Enhetschef
Angelique Nåvall-Borefur angelique.navallborefur@sjobo.se 0709197188 Jobbnummer
9639200