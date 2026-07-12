Stödassistent till LSS boende i Sävedalen
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2026-07-12
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Som stödassistent hos oss arbetar du med att ge våra boende individuellt anpassat stöd i deras dagliga liv samt stimulera till och ge stöd i fritidsaktiviteter. Arbetet innebär att du arbetar utifrån den boendes behov och önskemål, vilket lägger grunden för det individuellt anpassade stödet i brukarens vardagliga liv. Ditt arbete bidrar till att våra brukare får ett så självständigt liv som möjligt. Omvårdnadsarbete ingår i arbetsuppgifterna liksom kvalitetssäkring i form av social dokumentation, genomförandeplaner och rutiner.
Du kommer att samarbeta med brukarna, deras anhöriga/gode män och personal i andra verksamheter. Våra nyckelord i arbetet är motivationsarbete, struktur, nätverksbyggande, dokumentation, meningsfull vardag och samverkan.
Arbetet passar dig som kan arbeta dag, kväll och varannan helg.Publiceringsdatum2026-07-12Kvalifikationer
Vi söker dig som har stödassistentutbildning, yrkesexamen från vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet från arbete med personer som har intellektuella, psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är meriterande om din arbetserfarenhet är som stödassistent inom nämnda områden. Körkort är önskvärt men inget krav.
Som person är du ansvarstagande och har ett respektfullt bemötande med brukarens bästa i fokus. Du har lätt för att anpassa dig utifrån individ och situation samt har en god samarbetsförmåga och ett pedagogiskt förhållningssätt. Du är driven, flexibel, engagerad och lyhörd i ditt arbetssätt och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Bra att veta
För att bli kallad till intervju ska godkänt betyg i Svenska 1 på gymnasienivå eller motsvarande kunna uppvisas. Om detta saknas kommer du att få genomföra ett digitalt språktest.
Vid erbjuden anställning ska ett godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Din nya arbetsplats
Kvarnfallsvägens gruppboende i Sävedalen är ett av Partille kommuns LSS-bostäder. Bostäderna är anpassade för personer som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Här bor 6 personer som har egna lägenheter. På Kvarnfallsvägens gruppbostad arbetar vi med situations- och aktivitetsanpassade arbetssätt. Med löpande översyn av bemanningen skapas utrymme för både spontanitet och guldkant på tillvaron. Ett arbetssätt som både personal och brukare trivs med.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som består av 8 stödassistenter samt en stödpedagog. Vår arbetsgrupp får även vid behov utbildning/handledning av kommunens fyra stycken metodutvecklare för att säkra arbetsmetoder och höja kompentensen i gruppen.
Hos oss i Partille kommun står alla människors lika värde i centrum. Med stort engagemang och korta beslutsvägar skapar vi tillsammans trygghet, kvalitet och utveckling för våra invånare.
Läs mer om hur det är att arbeta i Partille kommun här: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/Övrig information
• Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem
• Har du skyddad identitet? Ring Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringsenheten
• Vi tar inte emot några personliga brev
• Inför anställning behöver du kunna styrka din identitet och, vid behov, arbetstillstånd Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille Kommun
(org.nr 212000-1272), http://partille.varbi.com
Gamla Kronvägen 34 (visa karta
)
433 33 PARTILLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vof, Funktionsstöd - Bmss, Kvarnfallsvägen Kontakt
Peter Sundell, Svenska kommunalarbetarförbundet - för fa partille.vast@kommunal.se Jobbnummer
10000286