Stödassistent till LSS boende i Mölnlycke
2025-08-12
Föreningen Betaniahemmet har sedan 1905 förenklat vardagen för personer som på grund av en funktionsnedsättning har behov av stöd i sin vardag. Varje dag jobbar vi för att alla människor ska få möjlighet att lyckas.
Som medarbetare hos oss blir du en viktig resurs i arbetet med att göra skillnad i andra människors liv.
Vi är även unika i branschen då vår förening drivs helt utan vinstintresse. Som anställd hos oss arbetar du för att vara med och skapa en hållbar förening med ett etablerat varumärke i Göteborgsområdet.Om tjänsten
På Kvarnen, en Bostad med särskild service, arbetar vi för att skapa en trygg och meningsfull vardag för personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning.
Brukarna hos oss har behov av tydlig struktur, förutsägbarhet och stöd i sin vardag.
För att trivas hos oss behöver du tycka om att arbeta nära människor och känna engagemang även i situationer som kan vara utmanande. Ibland möter du brukare som uttrycker sig genom beteenden som kan uppfattas som problemskapande, och då är din förmåga att behålla lugnet, visa respekt och använda beprövade arbetssätt avgörande. Du ser möjligheter där andra ser hinder och tror på varje individs rätt till trygghet, delaktighet och utveckling.
Du är lösningsfokuserad, empatisk och kan skapa goda relationer. Som medarbetare på Kvarnen arbetar du nära brukarna och bidrar till deras självständighet och livskvalitet. Ditt uppdrag är att med ett pedagogiskt och lågaffektivt förhållningssätt:
- Stötta brukarna i vardagsnära aktiviteter som matlagning, städning och personlig omvårdnad.
- Planera och genomföra fritidsaktiviteter
- Uppmuntra och stödja brukarna i att bli delaktiga i sina egna liv.
Vi söker dig som:
Vill arbeta nära omsorgen och har ett genuint engagemang för att stötta andra i deras vardag. Är lyhörd och respektfull i ditt bemötande och har förmåga att anpassa dig efter individens behov. Trivs med att arbeta i team och ser samarbete som en självklar del av jobbet.Kvalifikationer
Vi vill att du har en utbildning inom vård och omsorg, exempelvis som undersköterska, stödassistent eller från barn- och fritidsprogrammet.
Vi vill att du har erfarenhet att möta personer med utmanande beteende och att du är trygg i att möta detta.
Meriterande är om du har:
- Erfarenhet av arbete inom LSS-verksamhet.
- Kunskap om tydliggörande pedagogik och kognitivt stöd.
- Utbildning i tecken som stöd eller andra kommunikationsverktyg.
För att lyckas i rollen behöver du kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift, eftersom kommunikation och dokumentation är centrala delar av arbetet.
Arbetstid och villkor
Arbetet sker enligt schema med dag-, kvälls- och varannan helg.
Tjänsten är på heltid med ett heltidsmått på 37 timmar per vecka, vilket ger dig bättre förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Intresserad?
Tveka inte - ansök redan idag!
Vi intervjuar löpande och ser fram emot att höra från dig. Innan anställning behöver du uppvisa ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Det här får du hos oss
- Nära ledarskap.
- Pedagogisk handledning och vägledning.
- Friskvårdsbidrag.
- Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar.
Vill du veta mer om våra verksamheter och hur vi jobbar?
https://betaniahemmet.se/
