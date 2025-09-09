Stödassistent till Lilla Åby Norrgård
2025-09-09
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du med att tillgodose individens behov, tillsammans med dina kollegor är du en viktig del i att skapa en meningsfull vardag. Att arbeta som stödassistent innebär att stödja varje individ till självständighet. Arbetsuppgifterna innebär att ge stöd i personlig omvårdnad, vardagliga livet, fritiden, hälsa och funktionsförmåga, relationer samt att skapa delaktighet. Yrket som stödassistent handlar om att bidra till att individens egna resurser frigörs och utvecklas. I arbetet ingår alla i ett hem förekommande arbetsuppgifter, habilitering, medicinhantering, dokumentation med mera.
Vi arbetar utifrån IBIC, individens behov i centrum. Du kommer att bli tilldelad ett kontaktmannaskap vilket innebär att du tillsammans med kunden planerar stödinsatser. Du ansvarar för genomförandeplanen och dokumenterar i systemet Treserva. I rollen ingår det även att ha en nära kontakt med närstående och andra samverkansparter.
Din arbetsplats
Lilla Åby är en gruppbostad för personer inom LSS. Verksamheten ligger på landet i Slaka och ändå relativt nära till vissa bostadsområden i Linköping såsom Lambohov och Berga. Tjänsten kräver att du har B-körkort.
Vi har i dagsläget fyra platser på gården, vilket kan komma att utökas till fler platser i framtiden. Brukarna bor i separata hus på gården och vi har även en särskild personaldel. Hos oss bor personer som har en intellektuell funktionsnedsättning som leder till ett stort stödbehov. Du kommer tillhöra en arbetsgrupp med 10 kollegor.
Din arbetstid kommer vara förlagd till dag, kväll och helg.
Du som söker
Vi söker dig som har utbildning från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som bedöms likvärdig samt har erfarenhet av stöd, vård och omsorg. För tjänsten behöver du även ha erfarenhet av att arbetat med personer som har intellektuell och fysiskt funktionsnedsättning samt med utmanande beteende. Du behöver ha B-körkort då vi kör bil i arbetet.
Vi ser det som meriterande om du har kunskap om alternativ kompletterande kommunikation och positivt beteendestöd. Det är därtill önskvärt om du har erfarenhet av journalföring och att arbeta utifrån IBIC.
Du behärskar svenska språket i tal och skrift samt har datavana då arbetet innebär dagliga kontakter samt dokumentation.
Du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du arbetar även bra tillsammans med andra människor och lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt och har förmåga att anpassa ditt sätt att kommunicera. Det är också viktigt att du har en empatisk förmåga och kan sätta dig in i andras perspektiv och situation.
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 75%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15746
