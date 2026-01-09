Stödassistent till Karlavagnen
2026-01-09
Drömmer du om ett liv nära naturen utan vardagsstress? Välkommen till Hällefors kommun! Här finns inget köande - snabb tillgång till förskola, skola, kulturskola och fritidsaktiviteter. Bo bekvämt och prisvärt i naturskön miljö med ett varierat friluftsliv runt knuten. Här har du nära till allt. Ta chansen att skapa ett lugnare, rikare liv för dig och din familj! Välkommen.
Förmåner
- Friskvårdsbidrag för att främja din hälsa.
• Internutbildningar och kontinuerlig kompetensutveckling.
- Möjlighet till att få hjälp att hitta boende.Publiceringsdatum2026-01-09Beskrivning
LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor. Att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. I Hällefors omfattar LSS fyra gruppbostäder, daglig verksamhet och personlig assistans. Vi arbetar med vuxna personer som har fysiska och psykiska funktionsnedsättningar som behöver stöd och hjälp i vardagen.
Vi söker en engagerad och ansvarsfull medarbetare till Karlavagnen. Du kommer att vara en viktig del av teamet och bidra till att våra brukare kan leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Uppdraget ska kännetecknas av Hällefors kommuns värdegrund "Vi visar omtanke genom att lyssna, respektera och stödja dig, så att du får möjlighet att leva det liv du vill och kan"Dina arbetsuppgifter
- Stödja och hjälpa till med omvårdnad, matlagning, inköp och andra vardagliga sysslor.
- Stödja vid fritids- och sociala aktiviteter.
- Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegering.
- Dokumentera i journalsystemet Viva.
- Ledsaga brukare till och från deras arbete.Kvalifikationer
- Utbildning inom vård- och omsorgsprogrammet.
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
- Flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt.
- Kunna laga mat.
- B-körkort.
Meriterande
- Erfarenhet av arbete inom LSS eller liknande verksamhet.
- Vidareutbildning inom området, t.ex. YH- eller högskoleutbildning.
- Kunskap om lågaffektivt bemötande.
- Kunskap inom AKK.Anställningsvillkor
Arbetstiden är schemalagd till dag, kväll och helg. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 60-70 % med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Ett giltigt utdrag ur belastningsregistret krävs innan anställning.
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan.
Mer om Hällefors kommun
I Hällefors kommun finns ett antal förmåner tillgängliga för dig som medarbetare. Bland dessa förmåner ingår extra semesterdagar vid uppnådd ålder, för vissa medarbetare finns även möjligheten att omvandla semesterdagstillägget till ytterligare semesterdagar samt ett förmånligt tjänstepensionsavtal. Dessa förmåner syftar till att skapa en trivsam och förmånlig arbetsmiljö för alla anställda i Hällefors kommun.https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/saghejtilldittkollektivavtal.65598.html
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hällefors kommun använder vi rekryteringsverktyget Varbi. Tänk på att inte lämna känsliga uppgifter, eftersom ansökningen är en offentlig handling.
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Hällefors kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning, om du har kunskaper inom det finska språket är det extra välkommet. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
