Stödassistent till gruppbostad LSS Sundbyberg
2026-03-09
Du vill ge människor en bra vardag. Och ett rikare liv
Om verksamheten
Du blir en del av ett engagerat och kompetent arbetslag bestående av gruppledare, stödassistenter och enhetschef, där samarbete och kvalitet står i fokus. Gruppbostaden är belägen i centrala Sundbyberg med goda kommunikationer och närhet till service, vilket skapar goda förutsättningar för både medarbetare och boende.
Som stödassistent arbetar du brukarnära, både i deras hem och ute i samhället. Du ger individuellt anpassat stöd utifrån varje individs behov, mål och önskemål, med fokus på delaktighet, självständighet och personliga resurser. Arbetet utgår från individens genomförandeplan och sker enligt IBIC (Individens Behov i Centrum).
I rollen utför du vardagsnära insatser där du på ett pedagogiskt och coachande sätt stöttar och vägleder de individer som bor på gruppbostaden. Arbetet präglas av tydliggörande pedagogik, struktur, scheman och alternativ kompletterande kommunikation (AKK) för att förebygga och hantera utmanande situationer. I verksamheten arbetar vi med Boet, ett digitalt verksamhetsstöd och autonomistödjande verktyg som utgår från den enskildes behov och stärker delaktighet och självständighet i vardagen. I uppdraget ingår vissa delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Arbetet präglas av ett nära och aktivt samarbete med anhöriga, gode män och andra professioner för att säkerställa en god, trygg och rättssäker omsorg. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet som kombinerar digital utveckling, personcentrerat arbetssätt och hög kvalitet.
Vi vill att du har omvårdnadsutbildning med inriktning på funktionsnedsättning, gärna stödassistentutbildning eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Har du ytterligare utbildning inom autism eller psykiatri är detta meriterande.
Minst tre års dokumenterad erfarenhet av arbete med vuxna personer med autism/ intellektuell funktionsnedsättning i LSS bostad eller daglig verksamhet.
Kunskap och erfarenhet av att arbeta lågaffektivt med tillhörande verktyg, AKK, Teacch och andra pedagogiska metoder är önskvärt.
Du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och är väl förtrogen med att arbeta med social dokumentation, vilket är ett lagkrav. Du har även erfarenhet av att arbeta i olika digitala verktyg och system som stöd i det dagliga arbetet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet såsom ansvarstagande, samarbetsförmåga och ett gott bemötande.
Anställningsvillkor
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstiden är förlagd med schema som är rullande dag, kväll, sovande jour och arbete varannan helg. Provanställning kan komma att tillämpas.
I och med rekrytering kommer referenstagning från tidigare arbetsgivare göras för aktuella personer. Vi kommer även begära in utdrag från polisens misstanke- och belastningsregister.
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-03-31. Intervjuer kommer att ske löpande under annonstiden. Vi tar inte emot ansökningar på mail eller telefon.
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet. Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
Sundbyberg är en levande och växande stad mitt i Stockholmsregionen. Här bor drygt 55 000 invånare på nio kvadratkilometer, vilket gör oss till Sveriges mest tätbefolkade kommun. I Sundbyberg möts stadens puls och stora grönområden, och tack vare vårt centrala läge och välutbyggda kollektivtrafik är det alltid enkelt att ta sig hit. Närheten mellan kollegor, invånare och beslut präglar vårt arbete och skapar en arbetsmiljö där du syns och gör skillnad.
Vi vågar prova nytt och satsar stort på innovation och digitalisering. Här får du driva utvecklingen av smarta lösningar som inte bara förenklar vardagen för invånarna, utan också sätter Sundbyberg på kartan som en föregångskommun.
Sundbyberg växer med dig! Ersättning
