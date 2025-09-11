Stödassistent till funktionshinderomsorgen
2025-09-11
Socialförvaltningen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på medborgarnas behov och har därför en sammanhållen socialförvaltning som arbetar med socialtjänstens hela uppdrag, under mottot "Vi stödjer ett självständigt liv". Vi arbetar målinriktat för att skapa en organisation med hög kompetens och kvalitet. En organisation med brukarmedverkan där individens behov sätts i centrum.
Uppdraget som stödassistent innefattar att utifrån den enskildes individuella behov och förutsättningar skapa möjlighet att leva som andra i samhället genom delaktighet, självständighet och normalisering. Stödassistenten ska stödja, vägleda och motivera den enskilde i det dagliga livet i syfte att bibehålla och utveckla dennes förmågor.
Målet med uppdraget är att stärka den enskildes tilltro till sin egen förmåga, så att förutsättningar skapas för utveckling, samt trygghet och struktur i vardagen.
Uppdraget styrs främst av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlagen (SoL), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, kommunala styrdokument samt den enskildes genomförandeplan.
Målgrupp för gruppbostad är vuxna personer med utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med fysiska eller psykisk funktionsnedsättning/neuropsykiatri som har beslut om boende enligt LSS.Kvalifikationer
Tre årig gymnasiekompetens motsvarande ett barn och fritidsprogram eller vård och omsorgsprogram är ett krav. B-körkort är ett krav.
Tidigare erfarenhet av att ha arbetat med personer med funktionsnedsättning är ett krav.
Som person har du god förmåga att ta initiativ samt samarbeta. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar.
Intervjuer hålls under vecka 42-45.
Om du blir kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige. Ersättning
Månadslön
