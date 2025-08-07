Stödassistent till Daglig verksamhet (KPP)
2025-08-07
Vi söker en stödassistent med inriktning KPP (Kvalitetssäkrad Personal Planering) till daglig verksamhet i Karlshamns kommun. I daglig verksamhet stödjer du deltagarna i deras sysselsättning för att få en meningsfull vardag.
Vill du vara med och göra skillnad i vardagen för vår verksamhet inom LSS?Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Utifrån LSS-lagen (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ansvarar du tillsammans med dina kollegor för stödinsatser enligt LSS.
Daglig verksamhet är en insats för personer med funktionsnedsättning med beslut inom Lagen om stöd och service för vissa funktionsnedsatta (LSS) och ska ge meningsfull sysselsättning utifrån personens specifika förutsättningar.
Insatsen kan innehålla både aktiviteter med habilitering och mer produktionsinriktade uppgifter. I den dagliga verksamheten arbetar vi utifrån ett pedagogiskt förhållningsätt.
I arbetet ingår att vara med en deltagare i dennes dagliga verksamhet. En viktig del i rollen är att ständigt arbeta med förbättringar för att uppnå trygghet, nöjdhet och kvalitet. Tillsammans med dina kollegor utvecklar du det pedagogiska arbetet som utgår ifrån deltagarens genomförandeplan och rutiner. Du ingår i en större arbetsgrupp, men där självständigt arbete med deltagaren förekommer.
Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt arbetssätt. Därför är det viktigt att du både har kunskap om och förstår vikten av ett lågaffektivt förhållningssätt, dvs att du anpassar dig utifrån vad brukaren behöver. Andra metoder vi arbetar med är bland annat Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och tillämpad beteendeanalys (TBA). Gällande metoderna har vi ett nära samarbete med HSL-organisationen, vilket är bland annat metodstödjare, arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska.
Som KPP kommer du att täcka för personal som är frånvarande och kommer därmed att arbeta i alla de olika dagliga verksamheterna som finns i Karlshamns kommun. I ditt arbete som KPP/Stödassistent ska du utifrån brukarens olika funktionsnedsättningar, medverka till att brukaren ges möjlighet till social stimulans, samhörighet och personlig utveckling i olika former. Du ska arbeta för att brukarna ska kunna vara delaktiga/- självständiga i sin dagliga sysselsättning. I ditt arbete som KPP behöver du vara flexibel och ha förmågan att kunna ställa om snabbt.
I arbetet ingår även samverkan med andra dagverksamheter, boenden, Hälso- och sjukvårdsorganisation (HSL), externa samarbetspartners samt att planera och genomföra sociala aktiviteter med brukarna. I uppdraget ska du även upprätta genomförandeplaner och utvärdera insatser med den enskilde samt daglig dokumentation.Kvalifikationer
• Omvårdnadsutbildning med inriktning mot LSS/psykiatri alternativt undersköterskeutbildning eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet och kompetens för att möta personer med intellektuell funktionsnedsättning och neuropsykiatriska/- psykiatriska funktionsnedsättningar
• Kompetens i lågaffektivt bemötande, motiverande samtal och tydliggörande pedagogik.
• Arbetet kräver goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift och kunskap att använda dator som arbetsredskap.
• Krav för tjänsten är att du innehar B-körkort för manuellt växlad bil.
Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga och viljan att arbeta som ett team med deltagaren i fokus. Tjänsten kräver att du är flexibel och har lätt för att ställa om till förändrade förutsättningar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningen är tillsvidare.
Heltid, arbetstiden är dagtid måndag-fredag. Tillträde enligt överenskommelse.
Som anställd i Karlshamns kommun erbjuds du semesterväxling, tillgång till kommunens personalklubb, möjlighet till hälsopaus m.m.
Enligt ett politiskt beslut ska Karlshamns kommun be om ett utdrag ur polisens belastningsregister i samband med denna anställning inom Förvaltningen för omsorg och arbetsmarknad. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du går vidare i rekryteringsprocessen. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "kontrollera egna uppgifter" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
För mer information kontakta
Emelie Olsson 0454-819 61
Enhetschef för Daglig verksamhet
Facklig företrädare Kommunal, 0454-81191
Sista ansökningsdag
2025-08-22
Besök gärna Så jobbar vi med rekrytering - Karlshamns kommun Där hittar du viktig information kring bland annat vad som gäller dig som har skyddade personuppgifter, hur vi kontrollerar rätten att arbeta i Sverige, när du behöver och hur du beställer ett utdrag ur belastningsregistret samt krigsplacering vid anställning.
En ansökan till Karlshamns kommun är en allmän handling. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlshamns kommun
(org.nr 212000-0845) Kontakt
Enhetschef
Emelie Olsson Emelie.Olsson2@karlshamn.se 0454-81961 Jobbnummer
9449723