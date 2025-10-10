Stödassistent till daglig verksamhet Jack
2025-10-10
Är du stödassistent med kunskap om NPF, högfungerande autism samt motiverande arbete? Då ser vi fram emot din ansökan!
Om arbetsplatsen
Jack är en daglig verksamhet som vänder sig till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), särskilt högfungerande autism och ofta i kombination med psykisk ohälsa. Här får deltagarna möjlighet att landa, hitta struktur och bygga upp sin vardag i en trygg och anpassad miljö.
Vi arbetar med målet att kombinera stillasittande aktiviteter med fysiska aktiviteter, samt identifiera styrkor hos våra deltagare som kan användas för att ta sig framåt. Vi har en stor lokal med mycket utrymme för olika aktiviteter.
Vi kommer inom snar framtid även erbjuda digital daglig verksamhet så du får inte vara rädd för teknik och IT.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.
Som stödassistent arbetar du med att skapa förutsättningar för en meningsfull vardag och att främja självständighet och delaktighet. Vi arbetar med stor respekt för deltagarens integritet och utformar stödet efter varje enskild individ. Du följer genomförandeplanerna hos varje deltagare och arbetet planeras, dokumenteras och följs upp noggrant.
Arbetsuppgifterna har stor variation och vi stöttar deltagarna i de aktiviteter som vi erbjuder på enheten. Arbetet innefattar också motiverande samtal utefter deltagarnas behov, inom olika livsområden. Kvalifikationer
Du har en gymnasieexamen från vård- och omsorgsprogrammet alternativt läst barn- och fritidsprogrammet med inriktningen socialt och pedagogiskt arbete. Du är trygg i dig själv och bekväm med att arbeta med personer som är i stort behov av kontinuitet, struktur och motivation.
Vi förutsätter att du har erfarenhet och goda kunskaper om arbete med personer med högfungerande autism samt har kompetenser i samtalsmetodik och erfarenhet av att möta människor med psykisk ohälsa. Du bör också ha en förståelse för vikten av att främja både psykisk och fysisk hälsa i det dagliga arbetet. Vidare behöver du dokumentationsvana, goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt B-körkort.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har ett intresse för, eller är nyfiken på att lära dig mer om områden som exempelvis växter, matlagning och bakning, hantverk, konst eller fotografering - då detta är intressen som många av våra deltagare har.
Det är meriterande om du har god teknisk kompetens, goda IT-kunskaper samt erfarenhet av VR.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi söker dig som har en stark känsla för ansvar, som värdesätter gott samarbete samt är en stödjande och engagerad kollega. Du har förmågan att arbeta både självständigt och i team, och du bidrar aktivt till att skapa och upprätthålla goda relationer. Du är trygg i din yrkesroll, pålitlig och har ett flexibelt och situationsanpassat arbetssätt.
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Anställningsform: Tillsvidareanställning, sex månaders provanställning kan komma att tillämpas
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Måndag - fredag, dagtid möjligtvis någon kväll.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 2
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef
Sofia Andersson sofia.andersson@helsingborg.se 042-10 41 17
