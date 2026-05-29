Stödassistent till daglig verksamhet
2026-05-29
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
2 plats(er).
Vill du arbeta i en verksamhet där varje dag handlar om att skapa glädje, mening och struktur? Som stödassistent på Mimer får du göra skillnad och bidra till att skapa delaktighet och livskvalitet för våra deltagare.
Vi arbetar vi för att skapa en trygg, stimulerande och utvecklande dag för våra deltagare. Här får du som stödassistent en viktig roll där du tillsammans med engagerade kollegor bidrar till att ge varje individ en meningsfull sysselsättning och god livskvalitet.
Mimer är ett aktivitetshus med olika rum för sinnesstimulering och en aktiv dag. Våra brukare kommer till daglig verksamhet för att få byta miljö, få sysselsättning och få sinnesupplevelser. Verksamheten erbjuder en varierad vardag där vi arbetar hälsofrämjande och har möjlighet att genomföra aktiviteter och utflykter. Lokalerna är rymliga och direkt utanför finns ett friluftsområde.
Arbetstiderna är förlagda vardagar kl. 07.30–16.00.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Du ger stöd och service i enlighet med LSS och arbetar för att skapa struktur, trygghet och delaktighet i deltagarnas vardag, med målet att de ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Som stödassistent spelar du en central roll i deltagarnas vardag och arbetar nära dem för att ge stöd utifrån deras individuella behov. Arbetet innebär ett stort ansvar men också stora möjligheter att göra skillnad i människors liv.
Brukarna kan ha omfattande omsorgsbehov och vara antingen gående eller använda rullstol samt vara i behov av bildstöd vid kommunikation.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Genomföra aktiviteter med deltagare både i grupp och enskilt
• Samarbeta med kollegor i det dagliga arbetet
• Ge stöd vid matintag och toalettbesök
• Arbeta med kommunikation genom tal, bildstöd, tecken som stöd och kroppsspråk
• Dokumentera enligt gällande lagkrav i Lifecare
• Köra minibuss vid behov
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller har en utbildning inom barn- och fritidsprogrammet, alternativt en annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Flerårig relevant arbetslivserfarenhet kan anses motsvara likvärdig utbildning. Du behöver känna dig trygg med att arbeta med datorn som verktyg då det ingår dokumentation i arbetet.
Krav för tjänsten:
• Slutförd utbildning som undersköterska, barnskötare eller en annan relevant utbildning
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Goda datorkunskaper
• B-körkort
Meriterande:
• Kunskaper i lågaffektivt bemötande
• AKK (Alternativ kompletterande kommunikation)
• Erfarenhet av arbete med människor som har intellektuell funktionsnedsättning
Som person är du empatisk och har förmåga att sätta dig in i andra människors situation. Du är lugn och stabil även i stressiga situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker. Du är flexibel och ser möjligheter i förändringar samt har en god samarbetsförmåga där du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Sist men inte minst har du en god förmåga att planera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta ansvarig chef. Annelie Andersson, 018-727 82 84
Facklig företrädare: Kommunal 010-442 82 04
Har du frågor gällande din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten, 018-726 37 71
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har giltigt arbetstillstånd.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
