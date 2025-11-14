Stödassistent till daglig verksamhet
2025-11-14
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.
Vi söker en erfaren stödassistent och trygg kollega som vill vara delaktig när verksamheten nu ska genomföra en flytt till Drottningshögsvägen 8 i Lindome. Verksamhetens inriktning är Aktivitet och upplevelse och riktar sig mot personer med intellektuell funktionsnedsättning på en låg utvecklingsnivå. Arbetet innebär att ge stöd till brukarna när de genomför sina aktiviteter. Aktiviteterna innebär mycket utomhusvistelse, promenader samt uppdrag att med bussen hämta och lämna bland annat mat för den egna och andra verksamheter. Vi ser också att du är med och skapa nya aktiviteter och gärna att du tycker om odling.
Med stöd av stödpedagog skapar du tillsammans med kollegor meningsfulla och pedagogiskt planerade aktiviteter. Du stöttar och handleder deltagarna i arbetet och skapar förutsättningar för en meningsfull sysselsättning. Som stödassistent kommer du bland annat vara kontaktperson för deltagare, upprätta genomförandeplan, ha kontakt med deltagarnas nätverk och dokumentera i journal samt ha andra ombudsuppdrag.
Drivs du av att tillsammans med kollegor, stödpedagog och enhetschef skapa en meningsfull vardag för varje deltagare utifrån dennes förutsättningar och behov? Vill du vara del ett professionellt, modigt och förbättringsorienterad arbetsplats? Då hoppas vi att du skickar in en ansökan för den här tjänsten.
Tjänsternas omfattning är mellan 85-100 %.Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
* Avklarad utbildning som stödassistent eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* Kunskap och arbetslivserfarenhet av att arbeta med personer med autism och utmanande beteende.
* Kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och social dokumentation.
* B-körkort.
* Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
ÖVRIGT
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att kunna erbjuda medarbetare önskad sysselsättningsgrad i syfte att minska de ofrivilliga deltidsanställningarna. I de fall annonsering gäller en deltidstjänst är vår ambition att på sikt ge möjlighet till utökad sysselsättningsgrad.
Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Innan en eventuell anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas om tjänsten omfattar brukar- eller patientnära arbete. Vi kommer också att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Mölndals stad har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
