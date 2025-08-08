Stödassistent till BmSS Fjällängen
2025-08-08
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Vi söker en stödassistent till Fjällängen!
Fjällängen är ett boende med särskild service för vuxna personer med både fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Här bor personer med varierande sociala och kognitiva förmågor, många inom autismspektrumet. Boendet är anpassat efter varje individs behov och erbjuder stöd dygnet runt. Vi arbetar för att främja jämlikhet i levnadsvillkor och ge våra hyresgäster möjlighet att leva ett liv som andra, med delaktighet, självbestämmande och en meningsfull fritid. Fjällängen har sex boendeplatser och ett engagerat team på tio medarbetare som tillsammans med hyresgästerna formar verksamheten.
Som stödassistent är din huvudsakliga uppgift att ge stöd i vardagen utifrån varje hyresgästs behov, med fokus på integritet, utveckling och inflytande. Du deltar i arbetet med att ta fram och följa upp individuella genomförandeplaner. Stödet omfattar bland annat personlig hygien, städning, matlagning, inköp, ekonomi, medicinhantering samt att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. Arbetet innebär samverkan med flera aktörer, exempelvis gode män, socialsekreterare, anhöriga och kollegor inom boendet och från närliggande enheter. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt och använder tydliggörande pedagogik. Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är en viktig del av vårt arbetssätt eftersom många av våra hyresgäster behöver stöd i sin kommunikation.
Du kommer arbeta enligt schema dag, kväll och varannan helg.
Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- och pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller 60 högskolepoäng med två års arbetserfarenhet med personer med funktionsnedsättning. Kurserna ska vara inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kommunikation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har godkänt i svenska 1 eller svenska som andra språk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det är meriterande om du har erfarenhet av LAB (Lågaffektivt bemötande), AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) och tydliggörande pedagogik. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete inom autismspektrat samt god datorvana och erfarenhet av Treserva.
Du som söker tar ansvar för egna och gemensamma uppgifter med brukarnas bästa i fokus. Du är noggrann, slutför det du påbörjar och bidrar till en trygg och respektfull miljö där allas lika värde respekteras. Med en öppen attityd sätter du brukarens behov i centrum. Du vill stödja lärande, anpassar din kommunikation efter mottagare och främjar dialog, delaktighet och engagemang.
ÖVRIGT
Bifoga examensbevis/studieintyg på efterfrågad utbildning samt betyg från kurserna
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
