Stödassistent till barnboende LSS
2025-11-12
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Välfärd Gävles medarbetare gör Gävle tryggare för barn, unga och äldre, personer med funktionsnedsättning och människor i utsatta situationer. Vi jobbar även med att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för personlig utveckling. Vi erbjuder framtidsyrken som både utmanar och utvecklar och du jobbar med sånt som är viktigt på riktigt. Tillsammans gör vi Gävle tryggare!

Arbetsuppgifter
Är du en trygg och lyhörd person som tycker om att arbeta med barn/ungdomar och stödja dem utifrån deras individuella behov? Vad kul! Då är vi arbetsplatsen för dig.
Hos oss får du ett jobb med guldkant - du blir en viktig person i barn och ungdomars liv. På vårt LSS-boende bor barn/ungdomar med svåra funktionsnedsättningar på heltid. Du följer och stöttar deras liv nära och relationer byggs på djupet. Du behöver vara deras trygga punkt, men ofta också deras drivkraft. Du ska möta våra barn/ungdomar med empati och respekt, oavsett deras beteende, vilket är av yttersta vikt. Det innebär att du behåller ett professionellt avstånd för att undvika att bli personligt påverkad av emotionella reaktioner.
Ditt ansvar innebär att se till att barnen/ungdomarna får det stöd som de behöver utifrån sina specifika behov. Du kommer ha ett nära samarbete med barnens/ungdomarnas vårdnadshavare och andra aktörer som exempelvis skola, barn- och ungdomshabiliteringen eller vuxenhabiliteringen. I arbetet kommer du behöva använda dig av olika alternativa kommunikationssätt såsom TAKK, bildschema, TD Snap (pratis), Widgit, PECS.
Allt arbete planeras utifrån barnens/ungdomarnas genomförandeplan, du ska kunna arbeta självständigt men också tillsammans med kollegor. Det här är ett arbete för dig som vill ta ansvar, kliva fram och vara flexibel när det svänger snabbt. När det uppstår utmaningar i barnens eller ungdomarnas tillvaro behöver du kunna vara den som guidar framåt på ett tydligt och tryggt sätt. Arbetet kan vara utmanande och en del av barnen/ungdomarna kan ha ett utmanade och utåtagerande beteende som du måste kunna bemöta med professionalism och medkänsla.
Du deltar och stödjer barnen/ungdomarna i boendets alla göromål samt inom- och utomhusaktiviteter. Vi jobbar tillsammans, stöttar varandra och har nära till skratt, utflykter och andra roliga aktiviteter med barnen och ungdomarna. Här finns också utrymme att växa.
Du dokumenterar ditt arbete i social journal samt skriver och uppdaterar handlingsplaner. Du har ett ansvar att planera, genomföra och dokumentera ditt arbete enligt gällande rutiner samt att du utvärderar och uppdaterar vid behov. Vill du driva egna utvecklingsprojekt eller ansvara för ett särskilt område på boendet? Då får du chansen hos oss- Välkommen med din ansökan!
Hos oss arbetar du dag, kväll, natt, sovande jour samt vaken natt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en godkänd utbildning som stödassistent, socialpedagog eller utbildning från vård- och omsorgsprogrammet alternativt barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete. Du ska ha minst två års erfarenhet av arbete på bostad med särskild service för barn eller unga enligt LSS (barnboende), korttidshem för barn eller unga enligt LSS eller gruppbostad vuxna LSS.
Vi vill också att du ska har erfarenhet eller utbildning i alternativa kommunikationssätt såsom TAKK, bildschema, TD Snap (pratis), Widgit, PECS. Du ska kunna föra social dokumentation och ha god datavana. Ett krav för tjänsten är att ha manuellt körkort då du ofta kör barnen/ungdomarna på utflykt och gör andra aktiviteter. Det är meriterade om du har utbildning eller erfarenhet utav lågaffektivt bemötande.
Som person hanterar du stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Att lyssna, visa empati och respekt är en självklarhet för dig samtidigt som du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag. Du måste kunna bemöta våra barn/ungdomar professionellt och empatiskt oavsett deras beteende och att undvika att bli personligt påverkad.
Du är en person som inger förtroende, skapar tilltro och tillit, och har en förmåga att sprida lugn och stabilitet. I ditt samarbete med andra har du ett prestigelöst förhållningssätt med fokus på det gemensamma målet. Vidare anpassar du dig till olika situationer och har förmågan att ändra ditt syn- och förhållningssätt.
För att vara aktuell för tjänsten ska du kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret för att jobba med barn med funktionsnedsättning. Utdraget lämnas av slutkandidat och bifogas ej i ansökan. Belastningsregistret beställer du på polisens hemsida.
Välkommen med din ansökan - hos oss gör du skillnad varje dag!
ÖVRIGT
