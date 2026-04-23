Stödassistent, Riksgymnasiets elevhem Jägaren
2026-04-23
Funktionshinderomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör
och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv. Här får du varje dag vara en del av
något meningsfullt, det är ett arbete där du möter människor som ger tillbaka minst lika mycket
som du själv investerar - ofta ännu mer.
Riksgymnasiet för rörelsehindrade är ett riksgymnasium för den som behöver en anpassad utbildning på grund av sin fysiska funktionsnedsättning. Umeå är en av fyra orter i Sverige som har riksgymnasium för rörelsehindrade. Elever som har lång väg till skolorten beviljas plats på elevhem.
Elevhemmet Jägaren söker nu en stödassistent, tjänsten är en uppehållstjänst. Publiceringsdatum2026-04-23Arbetsuppgifter
I din roll som stödassistent kommer du att tillgodose elevernas behov av stöd och omsorg samt bidra till en meningsfull fritid på elevhemmet. Du är också behjälplig i planering av elevernas skolgång och vardagsliv. Vårt arbetssätt syftar till att förbereda eleverna för deras kommande vuxenliv. I arbetet ingår sedvanliga hushållssysslor. I tjänsten ingår även samverkan med skola och habilitering inom RGRH.
Tunga lyft förekommer, förflyttningshjälpmedel används.
Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg.
Samplanering förekommer mellan våra verksamheter inom Funktionshinderomsorgen
Om dig
Vi söker dig som har förmågan att arbeta självständigt och samtidigt samverka inom personalgruppen och med övriga aktörer. Du är en trygg vuxen och en god förebild. Du har förmågan att knyta an till eleverna. Du ser varje individ och bidrar till att skapa en trygg miljö i elevhemmet. Du tar ett stort personligt ansvar och har tålamod i mötet med eleverna. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att du ska kunna kommunicera med elever, kollegor och andra nätverk runt våra elever,
skriva och ta del av social dokumentation samt utföra egenvårdsuppgifter krävs det att du har
goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.Kvalifikationer
Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Socionomprogrammet
eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av arbete inom funktionshinderomsorgen.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete på elevhem för rörelsehindrade.
Erfarenhet av att arbeta med barn och unga med autism, intellektuellt funktionshinder och neuropsykiatriska diagnoser.Övrig information
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
För att säkerställa att de personer som kallas till intervju är de som bäst matchar det vi söker, använder vi urvalsfrågor. Urvalsfrågorna utgår från kraven och meriteringarna som ställs för tjänsten och du besvarar frågorna i samband med din ansökan. Det är därför viktigt att du svarar på urvalsfrågorna och inte hänvisar till CV/personligt brev.
OBS! Har du skyddade personuppgifter? Vänligen kontakta Rekryteringssupport på 090-16 10 99 eller på rekrytering@umea.se
, så hjälper de dig med en säker ansökningsprocess.
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Stöd och omsorg, Funktionshinderomsorg, Ordinärt boende/Sysselsättning Kontakt
enhetschef
Sonny Myrlund 090-164810 Jobbnummer
9871360