Stödassistent LSS 100%
2026-02-09
Årjängs kommun är en stolt tillväxtkommun med framtidstro. Vi antar utmaningar med tillförsikt och mod tillsammans i samverkan. Här finns det utrymme för nya människor och nya idéer att slå rot. Vi som bor, lever, verkar och besöker Årjängs kommun brukar säga att det är nära till allt som betyder något.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Vi söker en stödassistent till en gruppbostad enligt LSS. Välkommen med din ansökan till oss!
På gruppbostaden bor sex vuxna personer i varsin lägenhet. Som stödassistent ger du stöd till de som bor i gruppbostaden i alla aspekter i livet. Du utgår från personens individuella behov och arbetar medvetet för att den personen ska använda sina förmågor så självständigt som möjligt. Du stöttar och hjälper till vid vardagliga sysslor, personlig omvårdnad, fritidsaktiviteter och sociala kontakter.
Tillsammans med dina kollegor skapar du en lugn och stressfri miljö, med tydliga rutiner och förutsägbarhet för alla som bor på gruppbostaden. Varje person har en individuell genomförandeplan från vilken stödet utgår ifrån. Genom delaktighet och omtanke vill vi skapa möjlighet till förändring och livskvalitet.
Arbetet ställer stora krav på din förmåga att samarbeta, ta egna initiativ och samtidigt följa upprättade rutiner. I dina arbetsuppgifter ingår det att vara lyhörd, ha ett stort tålamod samt genom din pedagogiska förmåga stötta och vägleda brukare utefter den enskildes behov. I rollen som stödassistent förväntas du att samverka med brukare, kollegor, anhöriga, god man/förvaltare samt externa kontakter för att arbeta med brukaren i fokus. Tillsammans med kollegor och stödpedagog kommer du också att ansvara för planering och utveckling av verksamheten.
Du kommer att ha schemalagd arbetstid dag, kväll och varannan helg. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning från vård och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet alternativt annan utbildning som bedöms som likvärdig. Du har erfarenhet av arbete inom vård, stöd och omsorg och känner dig trygg i att utföra omvårdnadsinsatser.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom verksamhet enligt LSS, demens, lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik samt kunskap om AKK.
Som person söker vi dig som är trygg, stabil, lugn och empatisk. Vi vill att du är initiativtagande, flexibel, lösningsfokuserad samt har förmåga att arbeta både enskilt och i grupp. Vidare ser vi att du är relationsskapande och serviceinriktad vilket lägger grunden till ett gott samarbete. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, arbetar strukturerat och problemlösande. Du behöver vara stresstålig och kunna hantera utmanande uttryckssätt då det förekommer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Giltigt B-körkort.
Utdrag ur polisens belastningsregister krävs.
Delegerade HSL insatser kan förekomma.
ÖVRIGT
För att kunna utföra vissa arbetsuppgifter som innefattar känslig information kan medarbetare behöva logga in med sin personliga e-legitimation. E-legitimation är en elektronisk identitetshandling som kan jämföras med andra former av legitimation, såsom pass.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
