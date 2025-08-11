Stödassistent Daglig verksamhet
Waxö Omsorgs AB / Vårdarjobb / Solna
2025-08-11
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Waxö Omsorgs AB i Solna
, Nacka
eller i hela Sverige
Waxö Omsorg är ett litet omsorgsföretag som erbjuder stöd, service och omvårdnad till vuxna personer med kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Den enskilda individens behov, vilja och integritet är vägledande för all verksamhet inom Waxö Omsorg. En viktig utgångspunkt är att omsorgstagaren ska erbjudas det stöd hen behöver för att kunna leva ett så självständigt och innehållsrikt liv som möjligt.
I Waxö Omsorg ingår TAKK i arbetet som en del av kommunikationen med omsorgstagare, det är en fördel om du kan det. Körkort är ett krav för tjänsten då vi utför transporter till och från vår återbruksaffär.
Om arbetsplatsen
Vingen är en aktivitetsbaserad daglig verksamhet som erbjuder utvecklande och stimulerande sysselsättning för personer med kognitiv- och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Aktiviteterna är bland annat affär, media, teater, musik och friskvård.
Vi jobbar lösningsinriktat för en god arbetsmiljö för alla, med en stark miljöpolicy.
Vi söker stödassistent till en kreativ miljö där du får möjlighet att vara en stolt och engagerad medarbetare.Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
Stöd till omsorgstagare enligt fastställda rutiner. Du kommer också ha aktivitetsansvar och driva och utveckla gruppaktivitet i enlighet med Waxö Omsorgs mål. Som kontaktpersonal har du ansvar för dokumentation, genomförandeplan och utformande av stöd på individnivå i enlighet med Individens behov i Centrum (IBIC).
Om dig
Du har ett genuint intresse av att arbeta med personer med stödbehov enligt LSS.
Du ger ett pedagogiskt stöd som möjliggör ökad självständighet och nya utmaningar för omsorgstagare på Vingens dagliga verksamhet.
Du är bra på att se människors tillgångar och möjlighet till utveckling.
Du är bra på att inspirera och engagera människor utifrån deras förutsättningar.
Du är en ansvarstagande, strukturerad person med erfarenhet av att arbeta pedagogiskt med människor med olika funktionsnedsättningar
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Sex månaders provanställning tillämpas.
Mottagande av ansökningar, intervjuer och rekrytering sker löpande under ansökningstiden.
Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: frida.ahlmark@waxo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stödassistent Augusti 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Waxö Omsorgs AB
(org.nr 556470-9185)
Solnavägen 53 A-B (visa karta
)
169 52 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vingen Kontakt
Verksamhetschef
Frida Bengtson Ahlmark frida.ahlmark@waxo.se 0707679933 Jobbnummer
9453627