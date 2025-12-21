Stödassistent/Boendeassistent, korttidsboende
2025-12-21
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning stöttar vi barn och ungdomar med olika typer av funktionsvariationer och arbetar för att göra vardagen enklare och roligare genom praktiskt stöd och omsorg.
Verksamheten ger också avlastning till vårdnadshavare och familjer. Målet är att varje ungdom ska få möjlighet att leva så självständigt som möjligt. Arbetet innebär att möta ungdomar med neuropsykiatriska, intellektuella och ibland även fysiska funktionsvariationer.
Nu söker vi en ny medarbetare till vårt korttidsboende Hängets i Visby.
I rollen som stödassistent/boendeassistent innebär arbetsuppgifterna bland annat att:
Ansvar för att ungdomarnas behov tillgodoses utifrån beslut enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).
Arbeta självständigt och ha ansvar för en liten grupp ungdomar.
Du ska ha förmåga och kunskap att se och bemöta varje ungdoms individuella behov.
Du ska ge god omvårdnad och arbeta för att skapa en trygg, stabil och tillitsfull relation med ungdomarna.
En viktig del av arbetet är att ha en god och professionell kontakt med vårdnadshavare samt andra samarbetspartners.
Arbetet innebär även att delta i och leda gruppaktiviteter tillsammans med andra medarbetare i verksamheten.
Aktiviteter och social samvaro med ungdomarna är en naturlig och viktig del av arbetet.
I arbetsuppgifterna ingår att utföra delegerade medicinska uppgifter från sjuksköterska.
Vissa arbetsmoment kan innebära lyft, vilket ställer krav på god fysisk hälsa.
Arbetet innebär alltid ensamarbete dag, kväll och helg, inklusive sovande jour.
Vem är du?
För tjänsten som stödassistent krävs gymnasial utbildning med inriktning mot vård och omsorg, barn och fritid, eller att du är utbildad socialpedagog och/eller personlig assistent.
För tjänsten som boendeassistent är gymnasial utbildning meriterande.
Tidigare erfarenhet av omsorg för personer med funktionsnedsättning, gärna barn och ungdomar, är meriterande. Vi ser också positivt på erfarenhet av pedagogiska arbetsmetoder, teckenkommunikation och användning av bildstöd. Erfarenhet av arbete med utmanande beteenden samt kunskap om LSS och Barnkonventionen är också meriterande.
Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt och kan ta egna initiativ i ditt arbete. Du tycker om att arbeta ensam och känner dig trygg i att fatta beslut på egen hand. Du möter ungdomar med respekt och omtanke, är stabil, tydlig i ditt sätt och har ett stort tålamod - och du vet när det är dags att lyssna, stötta eller leda.
Du har pedagogisk insikt och tycker om att planera och genomföra aktiviteter som väcker nyfikenhet och främjar ungdomars utveckling. Du bemöter ungdomar på ett lugnt, lågaffektivt och professionellt sätt och ser varje ungdoms unika behov och möjligheter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet enligt beskrivna kompetenser ovan.
Som en del i vår rekryteringsprocess behöver du beställa två utdrag från Polisens register.
1. Arbete med barn med funktionsnedsättning
2. Kontroll av egna uppgifter
Då handläggningstiden kan variera rekommenderar vi att man beställer utdragen i god tid. Båda breven måste förbli oöppnade och behöver endast visas upp om man går vidare i rekryteringsprocessen.
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
