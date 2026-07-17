Stödassistent, barn & ungdomar
Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen, Avd. Funktionsstöd / Vårdarjobb / Trelleborg Visa alla vårdarjobb i Trelleborg
2026-07-17
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I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Socialförvaltningens uppdrag är att arbeta med socialtjänsten och tillhandahålla stöd, för att alla i kommunen ska känna sig trygga och ha samma möjlighet i livet. Vi vill att alla ska kunna vara aktiva och delaktiga i samhället. Med fokus på respekt för individens rätt att bestämma över sitt eget liv, ansvarar vi för tre viktiga områden: vård och omsorg, stöd för personer med funktionsnedsättning, samt hjälp till individer och familjer. Vårt mål är att alla ska få det stöd och den omsorg de behöver.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplatsen
Inom avdelningen för funktionsstöd finns gruppbostäder, servicebostad, serviceinsatser, daglig verksamhet, barn- och ungdomsboenden samt korttids- och fritidsverksamhet som bedrivs enligt lagen om stöd och service (LSS) och relevant myndighetsbeslut för den enskilde brukaren. Inom avdelningen finns även socialpsykiatrins verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL).
Våra arbetsplatser finns både i Trelleborgs stad och tätort samt en del verksamheter finns i kommunens byar och landsbygd.
Denna annons riktar sig till ledigt jobb inom området barn & ungdomar.
På samtliga arbetsplatser inom funktionsstöds verksamhet välkomnas du av goda kollegor, erbjuds intern kompetensutveckling utifrån arbetsplatsens och dina behov. Dessutom ges du som medarbetare möjlighet att ta del av kommunövergripande förmåner. Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Som stödassistent har du en viktig roll i att ge stöd och service till brukare utifrån individuella behov, med fokus på självständighet, självbestämmande och delaktighet.
Arbetet utgår från relevant myndighetsbeslut samt den enskildes genomförandeplan, och du arbetar för att skapa trygghet och livskvalitet genom lågaffektivt bemötande, struktur och tydliggörande pedagogik och god kommunikation.
I det dagliga arbetet som stödassistent ger du stöd och vägledning till brukarna i deras vardag utifrån ett pedagogiskt och praktiskt förhållningssätt. Stödet innefattar hjälp vid omsorg/hygien, matlagning och färdighetsträning, samt fritidsaktiviteter som är viktiga för brukaren.
I uppdrag ingår även ledsagar- och avlösarservice till barn & ungdomar.
Grunden i arbetet är en god och tydlig kommunikation samt gott bemötande. Du arbetar för att skapa ett lugn och trygghet för brukarna i olika situationer som de möter i sin vardag. Vidare är du ett stöd och skapar förutsättningar för god kontakt med anhöriga, sjukvård och andra kontakter som är viktiga för varje brukare. I rollen har du regelbunden kontakt med vårdnadshavare och andra viktiga aktörer runt barnet eller ungdomen. Du bidrar till en god samverkan där barnets bästa alltid står i centrum. Arbetet utgår från ett tydligt barnperspektiv där barnets rätt till delaktighet, inflytande och utveckling är vägledande i det dagliga arbetet. Tillsammans arbetar ni för att kontinuerligt utveckla verksamheten och nå uppsatta mål inom LSS.
Vill du vara med på resan att, i det dagliga ge stöd och service till brukare, för att nå målen med LSS? Då vill vi att du söker den här tjänsten! Kvalifikationer
För att vara aktuell för rollen, behöver du ha gymnasial- eller yrkesexamen från barn och fritidsprogrammet med yrkesutgång mot funktionshinderområdet; vård- och omsorgsprogrammet eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har yrkeserfarenhet av att möta och stödja personer med funktionsnedsättning. Vidare har du goda datorkunskaper och förmåga att ta del av och skriva social dokumentation på svenska. Du behöver även god fysisk förmåga, för att genomföra och stödja aktiviteter med brukarna. Krav är också att du har minst B-körkort för manuellt växlad bil, då arbetet kräver bilkörning i tjänsten.
Det är meriterande om du har erfarenhet och kompetens inom något av följande områden: att planera, genomföra och följa upp aktiviteter brukare/vårdtagare; arbete med tydliggörande pedagogik; utmanande beteende och TAKK.
Personliga egenskaper som vi ser är av vikt för tjänsten är följande. Du är stabil och trygg i dig själv, lyhörd efter brukarens behov samt tar ansvar och samarbetar väl med alla du möter. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade förutsättningar samt ser möjligheter i stället för hinder i situationer som uppkommer. Du använder din nyfikenhet och lärdomar för att ständigt förbättra vardagen för våra brukare.
Säkerhetskrav: Före erbjudande om anställning behöver du uppvisa ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas tillsammans med identitetshandlingar.
Vi erbjuder ett meningsfullt och utvecklande arbete där du får möjlighet att göra skillnad i människors liv. Om du är en engagerad och ansvarsfull person som vill arbeta med stöd och omsorg, så är detta en roll för dig!
Arbetstid
Rullande schema; dag, kväll och helgtjänstgöring.Övrig information
Lönestatistik: https://www.trelleborg.se/naringsliv-arbete/jobba-hos-oss/lonestatistik/
Fackliga kontakter: www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs Kommun
(org.nr 212000-1199), http://www.trelleborg.se/sv/naringsliv-arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Klörups backar (visa karta
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231 95 TRELLEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen, Avd. Funktionsstöd Kontakt
Sektionschef
Marina Holmgren marina.holmgren@trelleborg.se 0410-733071 Jobbnummer
10005560