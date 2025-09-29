Stöd- och kontaktperson SoL
2025-09-29
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
, Trosa
, Gnesta
, Norrköping
, Katrineholm
Vill du vara en del av vårt dedikerade team som strävar efter att hjälpa individer att nå en bättre tillvaro?
Om jobbet
Är du redo att vara en del av ett engagerat team som arbetar för att förbättra människors livskvalitet? Vi söker dig som vill göra en verklig skillnad och bidra till att skapa långsiktiga positiva förändringar.Publiceringsdatum2025-09-29Om företaget
På Sapling AB är vi passionerade om att stödja människor i deras strävan att övervinna livets utmaningar och bygga en bättre framtid. Genom att erbjuda praktiskt, emotionellt och teoretiskt stöd ger vi våra klienter de verktyg och det nätverk som behövs för att uppnå önskvärda resultat. Vi arbetar alltid med klientens bästa i fokus och strävar efter att varje individ ska känna sig sedd, hörd och förstådd.
Vi har även kollektivavtal.
Vem vi söker
Vi letar efter exceptionella personer som delar vår vision och vårt engagemang. Du har en stark arbetsmoral, förmåga att lära dig snabbt och en genuin vilja att ständigt utvecklas. Du är trygg i dig själv och står upp för dina åsikter, men är samtidigt öppen för att lära och växa genom feedback. För att lyckas i denna roll är det avgörande att du har en hög psykisk motståndskraft och är redo att hantera utmaningar med lugn och beslutsamhet.
En viktig del av rollen är att du är van vid att dokumentera och strukturera ditt arbete utifrån en upprättad genomförandeplan. Din förmåga att hålla ordning och följa strukturerade arbetsprocesser kommer att vara avgörande för att uppnå framgång i dina uppdrag.
Arbetsuppgifter och omfattning
Detta är ett uppdragsbaserat jobb på timmar, vilket innebär att arbetet inte är på heltid. Du arbetar per uppdrag, och ett uppdrag kan variera från 5 till 10 timmar per vecka. Antalet uppdrag du har samtidigt kan variera, och en medarbetare kan ha mellan 1 och 4 uppdrag pågående samtidigt. Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera att ge emotionellt och praktiskt stöd till individer i behov, arbeta utifrån strukturerade arbetsprocesser och genomförandeplaner, samt dokumentera och följa upp dina insatser.
Vad vi förväntar oss av dig
• Du bidrar aktivt till en positiv arbetsmiljö och är en stöttande kollega.
• Du motverkar alla former av särbehandling och främjar inkludering.
• Du har erfarenhet av att dokumentera och strukturera arbete enligt genomförandeplaner.
• Du har en hög grad av personlig integritet och professionalism.
Vad du kan förvänta dig av oss
På Sapling AB är vi engagerade i din personliga och professionella utveckling. Vi erbjuder stöd och möjligheter för att du ska växa i din roll. Vi tillämpar kollektivavtal och erbjuder både intern och extern handledning för att säkerställa att du har de resurser du behöver för att lyckas. Hos oss blir du en del av ett team som stöttar varandra och arbetar mot gemensamma mål.
Ansökningsprocess
När du ansöker till denna roll kommer du att få ett automatiskt svar som guidar dig genom tre steg: ett personlighetstest, ett frågeformulär och en begäran om utdrag från belastningsregistret. Endast de kandidater som genomför samtliga steg kommer att beaktas för tjänsten.
Vi är medvetna om att det endast är en minoritet som slutför hela ansökningsprocessen. Därför söker vi dig som är engagerad och redo att visa att du är rätt person för att göra en verklig skillnad i människors liv.
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team på Sapling AB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: jobb@sapling.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stödperson". Arbetsgivare Sapling AB
(org.nr 556974-7321) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9532107