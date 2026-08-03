Stensättare / plattläggare

SM Stensättning AB / Anläggningsarbetarjobb / Kristianstad
2026-08-03


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Vi söker dig som:

Är självgående och tar eget ansvar.
Kan arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor.
Är noggrann, lösningsorienterad och har en positiv inställning.
Trivs med att arbeta utomhus i olika miljöer.

Tidigare erfarenhet av stensättning och plattläggning är meriterande, men det viktigaste är att du har rätt inställning och en vilja att göra ett bra jobb.

Hos oss är alla välkomna att söka – vi välkomnar både kvinnor och män. Vi lägger störst vikt vid din kompetens, arbetsmoral och engagemang.

Låter det intressant? Skicka din ansökan eller kontakta oss för mer information. Vi ser fram emot att höra från dig!
Mvh Sandra Sm stensättning AB
skicka iväg ett mail och ansök gärna med ditt telefonnummer så återkopplar jag

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-02
E-post: Sm.stensattning@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SM Stensättning AB (org.nr 559512-3216)
Torsebrovägen 255 (visa karta)
291 95  FÄRLÖV

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Sandra Persson
musen_85@hotmail.com
0725369404

Jobbnummer
10020395

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