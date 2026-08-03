Stensättare / plattläggare
SM Stensättning AB / Anläggningsarbetarjobb / Kristianstad Visa alla anläggningsarbetarjobb i Kristianstad
2026-08-03
, Bromölla
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Vi söker dig som:
Är självgående och tar eget ansvar.
Kan arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor.
Är noggrann, lösningsorienterad och har en positiv inställning.
Trivs med att arbeta utomhus i olika miljöer.
Tidigare erfarenhet av stensättning och plattläggning är meriterande, men det viktigaste är att du har rätt inställning och en vilja att göra ett bra jobb.
Hos oss är alla välkomna att söka – vi välkomnar både kvinnor och män. Vi lägger störst vikt vid din kompetens, arbetsmoral och engagemang.
Låter det intressant? Skicka din ansökan eller kontakta oss för mer information. Vi ser fram emot att höra från dig!
Mvh Sandra Sm stensättning AB
skicka iväg ett mail och ansök gärna med ditt telefonnummer så återkopplar jag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-02
E-post: Sm.stensattning@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SM Stensättning AB
(org.nr 559512-3216)
Torsebrovägen 255 (visa karta
)
291 95 FÄRLÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sandra Persson musen_85@hotmail.com 0725369404 Jobbnummer
10020395