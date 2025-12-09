Stensättare/ Anläggare sökes
2025-12-09
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E.V Anläggning AB i Sigtuna
Vi söker nya medarbetare som vill bli en del av vårat team. Vi arbetar med mark- och stensättning runtom i Mälardalen.
Projektet vi söker personal till nu ligger centralt i Stockholm, men kan även dyka upp nya projekt i Stockholm med omnejd.
I arbetet är det främst stensättning, men även övriga anläggningsarbeten förekommer.
Arbetstiderna är,
Måndag-Torsdag 6.30-16.00
Fredag 6:30-13.00
Arbetstiderna kan komma att ändras beroende på kunds behov samt vart man är placerad. Vi ser gärna att du är relativt flexibel då övertidsarbete kan förekomma.
Vi lägger stor vikt på social kompetens och att du som söker har en positiv inställning till ditt jobb då engagemang och trivsel är grundläggande för oss.
Vårat arbete är väldigt fysiskt och vi jobbar ofta över, så en viss fysik krävs.
Är du en person som är villig att arbeta hårt och samtidigt ha roligt när du gör det då är du en person för oss.
Vi ser gärna att du,
Är ansvarsfull
Är handlingskraftig
Är självgående
Har flera års erfarenhet av stensättning/ anläggningsarbete
Har arbetat med olika typer av anläggningsarbeten
Har en god fysik och klarar av tunga lyft
Känner dig trygg i din yrkesroll
Är flexibel med arbetstider
Trivs med att arbeta i team och lösa utmaningar tillsammans med dina kollegor.
Bra på att jobba i team såväl som att jobba självständigt
B-körkort är ej ett krav men kan behövas då vi har 2 olika avdelningar. En avdelning arbetar på fasta arbetsplatser en längre tid medan den andra arbetar hos privatpersoner vilket betyder att vi byter arbetsplatser ofta.
Som anställd av oss omfattas du av byggnads kollektivavtal.
