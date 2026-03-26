Statistiker med inriktning mot datahantering/data science
Statistiska centralbyrån / Matematikerjobb / Örebro Visa alla matematikerjobb i Örebro
2026-03-26
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statistiska centralbyrån i Örebro
, Hedemora
, Södertälje
, Skara
, Uppsala
eller i hela Sverige
Handlingskraftig och samhällsintresserad? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss. Statistikmyndigheten SCB är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik. Vår statistik används överallt, hemma vid köksbordet, i nyhetsrapporteringen och av beslutsfattare i riksdag och regering.
Vi söker en statistiker som ska delta i Dataavdelningens utvecklingsarbete i syfte att standardisera, kvalitetssäkra och effektivisera våra processer för datafångst och datahantering.
Dataavdelningen förser SCB med användbara data. En viktig del av arbetet är att utvärdera och förbereda datakällor och register för användning inom statistikproduktion. Du kommer vara med och driva förflyttningen från manuella metoder mot automatiska lösningar i insamling, granskning, kodning och imputering, bland annat med hjälp av maskininlärning. Förvaltningsarbete inom datainsamlingsområdet förekommer också.
Arbetet sker i nära samarbete med statistiker och andra kompetenser, både på den egna avdelningen och i andra delar av organisationen. Vi söker därför dig som tycker om att jobba i team, såväl permanenta som tillfälliga, sammansatta av medarbetare från olika delar av verksamheten.Kvalifikationer
Vi vill att du har:
* Master eller magister i statistik eller matematisk statistik, med inriktning mot dataanalys, programmering eller maskininlärning. Alternativt ingenjör eller data scientist med master- eller magisterexamen, med minst tre terminer statistik eller matematisk statistik
* God förståelse för betydelsen av datakvalitet i framställning av statistik
* Goda kunskaper i programmering
* God kunskap att uttrycka sig på svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
* God kunskap om ML-metoder (Särskilt meriterande)
* Erfarenhet av programmering av ML-metoder, företrädesvis i R och/eller Python. (Särskilt meriterande)
* Arbete med utveckling och produktionssättning av ML-tillämpningar. (Särskilt meriterande)
* Erfarenhet av analys av ostrukturerade datamängder. (Särskilt meriterande)
* Erfarenhet av kvalitetssäkring och hantering av stora datamängder, även sådan a data som inte samlats in med syfte att producera statistik
* Erfarenhet av arbete i offentlig sektor
Vi söker en person som tar initiativ, driver arbetet framåt och skapar resultat. Du trivs i en föränderlig miljö och har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna skiftar. Du är bra på att samarbeta med andra, bygger goda relationer och kommunicerar på ett lyhört och konstruktivt sätt. Rollen kräver också att du är analytisk och bekväm med komplexa frågor, där du kan bryta ner problem och hitta hållbara, genomtänkta lösningar.
ÖVRIGT
Den här tjänsten finns på sektionen för Metod och mätteknik. Sektionen är delad och finns i både Solna och Örebro och din placering kommer vi överens om utifrån dina önskemål. Utifrån verksamhetens förutsättning finns det möjlighet att även arbeta viss tid hemifrån.
Anställningen är tillsvidare och inleds vanligtvis med sex månaders provanställning. Tillträdesdatum kommer vi överens om.
Den här tjänsten är säkerhetsklassad så därför kommer vi att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll innan vi fattar beslut om anställning.
Hos oss är alla medarbetares kompetens och potential viktig. Vi tror på en inkluderande kultur där vi drar nytta av vår mångfald och våra olikheter. Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten.
Du ansöker genom att registrera ditt CV på svenska. Bifoga ditt examensbevis med kursförteckning. Krav på akademiska poäng som inte ingår i en examen ska verifieras genom studieintyg/registerutdrag. I din ansökan får du besvara ett antal urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem som du kommer till när du klickar på Ansök nedan. Vid denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Om du har skyddade personuppgifter, vänligen kontakta HR-partner via SCB:s växel.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315721". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statistiska Centralbyrån
(org.nr 202100-0837) Arbetsplats
SCB, Data Kontakt
Sektionschef
Kristina Strandberg +46104794034 Jobbnummer
9822063