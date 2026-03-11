Stationsvårdare till Connecting Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Connecting Stockholm
Ett lokalt bolag - med internationell kunskap och inspiration.
Vi står för världsledande kunskap om tunnelbanor, expertis inom tillgångsförvaltning och kundservice av högsta kvalitet. Genom att samla all denna kunskap under ett och samma tak kan vi driva och utveckla Stockholms tunnelbana på ett effektivt sätt. Vår lokala organisation har full bestämmanderätt, vilket säkerställer att vi kan möta de specifika behoven i Stockholm.
Som ansvariga för Stockholms tunnelbana driver vi en samhällsbärande verksamhet där säkerhet, tillgänglighet och punktlighet står i centrum. Vi kombinerar erfarenhet och nytänkande för att skapa en tunnelbana som är trygg idag och hållbar för framtiden.
Men vårt uppdrag handlar om mer än trafik - det handlar om människor, ansvar och tillit. Varje dag möter vi hundratusentals resenärer, och genom ett varmt, respektfullt och professionellt bemötande skapar vi en reseupplevelse där alla känner sig varmt välkomna och trygga. Hos oss är kulturen lika viktig som uppdraget. Vi tror på samarbetets kraft, på relationer som bygger förtroende och på ett ledarskap som präglas av professionalism, hjärta och engagemang.
Vi drivs av utveckling - både av vår verksamhet och våra medarbetare. Hos oss får du möjlighet att växa, påverka och vara med och forma framtidens kollektivtrafik - tillsammans med oss.
Vi söker efter nya medarbetare som kan hjälpa till med städningen på Connecting Stockholms tunnelbana. Gillar du att arbeta fysiskt, tycker om utmaningar och vill utvecklas samtidigt som du bidrar till samhället, då är du välkommen att ansöka hos oss!
Tjänsten innebär att bidra till och säkerställa en effektiv och tillfredsställande städning inom tunnelbaneuppdraget. Kollektivtrafiken är i gång större delen av dygnets timmar, vilket innebär att arbetstiderna kan innebära tidiga morgnar, alternativt sena kvällar och i vissa fall även under natten. Arbetet kan även innefatta arbete på helger. Du behöver kunna ta dig till och från jobbet även när tunnelbanan inte är i gång. Anställningen kommer vara tidsbegränsad med start i maj/juni då vi har flera kursstarter. Mer detaljerad information kommer ges under rekryteringsprocessen.
Vi har ansvar för olika former av stationsvård inom antingen inom stationsmiljö, dvs i kundnära miljö. Eller i fordonsvård, då du arbetar i någon av våra depåer med renhållning av tågen eller att byta ut reklam i vagnarna.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Plockstäd.
• Maskinkörning.
• Spolning med vattenhögtryck.
• Tömning av avfallsskorgar.
• Toalettstädning (ej offentliga toaletter).
• Avfläckning av väggar.
• Du bidrar även till rapportering av avvikelser, klotter, underhållsbehov och annan skadegörelse genom digitala verktyg. Publiceringsdatum2026-03-11Kvalifikationer
För att trivas i rollen som Stationsvårdare är du mycket noggrann, plikttrogen och självgående. Vidare är du serviceinriktad och tar egna initiativ för att nå dina mål. Du har förståelse för säkerhetsklassat arbete och regelverk. Arbetet kommer till stora delar utföras på våra stationer eller depåområden, du behöver därför känna dig bekväm med att arbeta i kundnära miljöer självständigt enligt skriftliga instruktioner. Vidare har du goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Meriterande kvalifikationer
• Yrkesbevis från SRY Servicebranschens Yrkesnämnd och PRYL- Projektyrkesbevis Lokalvårdare.
• Utbildning INSTA 800.
• Erfarenhet av lokalvård i offentliga miljöer, på fordon eller i depå.Övrig information
• Anställningen inleds med en obligatorisk utbildning på heltid som pågår ca 1 vecka.
• Månadslön för denna tjänst är 23 559 kr OB, beroende på erfarenhet.
• Tidsbegränsad anställning.
• Anställningen omfattas av kollektivavtal och erbjuder flera förmåner som till exempel SL-kort, friskvårdsbidrag, lunchförmån och rabatterade försäkringar.
Om rekryteringsprocessen
Rekryteringsprocessen består av flera steg. Du kommer att få besvara urvalsfrågor och kan även komma att genomföra urvalstester. Därefter följer en digital intervju med vår chattbot Hubert. Kandidater som går vidare kallas till gruppintervju. Referenstagning och bakgrundskontroll genomförs innan beslut om anställning fattas. Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering och strävar efter en rättvis och inkluderande process. Urval sker löpande - ansök gärna så snart som möjligt.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Vid frågor kontakta rekrytering@connectingstockholm.se
.
