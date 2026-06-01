Cybersäkerhetsspecialist - OT, Infrastruktur & Samhällskritiska System
Cybersäkerhetsspecialist – OT, Infrastruktur & Samhällskritiska System
Vill du arbeta med cybersäkerhet i några av Sveriges mest komplexa och samhällsviktiga tekniska miljöer? Har du erfarenhet av OT-system, industriella nätverk och cybersäkerhetsarkitektur och vill bidra till att säkra framtidens kritiska infrastruktur?
Vi söker nu en Cybersäkerhetsspecialist för ett långsiktigt konsultuppdrag hos en av våra kunder.
Din roll
Som Cybersäkerhetsspecialist kommer du att ha en central roll i att säkerställa cybersäkerheten i komplexa tekniska miljöer där flera system, leverantörer och nätverkslösningar samverkar. Du kommer att arbeta nära projektledare, tekniska specialister, leverantörer och andra intressenter för att säkerställa att cybersäkerhetskrav implementeras, verifieras och dokumenteras enligt gällande standarder och regulatoriska krav.
Rollen kombinerar strategiskt säkerhetsarbete med tekniskt djup och operativt genomförande.
Ditt ansvar
I rollen kommer du bland annat att:
Säkerställa att cybersäkerhetskrav identifieras, implementeras och följs upp genom hela projektets livscykel
Genomföra och leda hot- och riskanalyser inom OT-, industri- och nätverksmiljöer
Utforma, granska och vidareutveckla cybersäkerhetsarkitektur för komplexa systemlandskap
Identifiera cybersäkerhetsrisker, brister och förbättringsområden samt föreslå åtgärder
Arbeta med kravställning, granskning och kvalitetssäkring av tekniska lösningar
Säkerställa spårbarhet mellan krav, design, verifiering och leverans
Utveckla, granska och utvärdera testfall, testprotokoll och cybersäkerhetstester
Stödja gransknings- och godkännandeprocesser kopplade till cybersäkerhet
Dokumentera cybersäkerhetslösningar, riskbedömningar och säkerhetsrelaterade beslut
Fungera som expertstöd till projektorganisationen i cybersäkerhetsfrågor
Samverka med leverantörer och intressenter för att säkerställa en sammanhållen säkerhetslösningPubliceringsdatum2026-06-01Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Minst 6 års erfarenhet av cybersäkerhetsarbete som IT-säkerhetsarkitekt, IT-säkerhetsspecialist, IT-säkerhetsexpert eller motsvarande
Minst 4 års erfarenhet av cybersäkerhetsarbete inom OT-, industri-, produktions- eller signalsystemmiljöer
Minst 6 års erfarenhet av cybersäkerhetsarkitektur, tekniska vägval och kravställning i komplexa systemmiljöer
Erfarenhet av design och granskning av datanät och tillhörande infrastruktur
Erfarenhet av att ta fram och granska cybersäkerhetskrav utifrån regulatoriska krav och standarder
Erfarenhet av att identifiera risker, brister och tekniska utmaningar samt föreslå lösningar
Minst 4 års erfarenhet av verifiering och validering av cybersäkerhetsåtgärder
Erfarenhet av cybersäkerhetstester, testprotokoll och bedömning av säkerhetsanalyser
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta enligt minst två av följande ramverk och standarder:
CENELEC TS/EN 50701
IEC 62443-serien
NIST 800-53
Förmåga att kommunicera komplexa säkerhetsfrågor till både tekniska och verksamhetsnära intressenter
Meriterande erfarenheter
Det är extra meriterande om du har:
Erfarenhet från infrastrukturella projekt inom transport, energi, industri eller annan samhällskritisk verksamhet
Erfarenhet av att fungera som brygga mellan IT- och OT-leverantörer
Erfarenhet av mognadsanalyser inom cybersäkerhet
Erfarenhet av att koordinera säkerhetsrelaterade aktiviteter mellan flera leverantörer och projektparter
Dokumenterad erfarenhet av att omsätta tekniska, regulatoriska och affärsmässiga krav till implementerade säkerhetslösningar
Erfarenhet av arbete i större komplexa projektmiljöer med många beroenden och intressenter
Placering
Stockholm.
Uppdraget erbjuder en flexibel hybridmodell med möjlighet att arbeta både på plats och på distans. Omfattningen av distansarbete anpassas efter verksamhetens behov och projektets olika faser.
Tidplan och omfattning
Start: 2026-06-22 Slut: 2028-12-30
Förlängningsmöjlighet: Uppdraget kan förlängas med ytterligare 1 + 1 + 1 + 1 år.
Omfattning: Heltid, 40 timmar per vecka.
Beskrivning av uppdraget
Detta är ett konsultuppdrag hos en större organisation som genomför omfattande moderniseringar av tekniska och verksamhetskritiska system. Uppdraget innebär att säkerställa cybersäkerheten i komplexa miljöer där OT-system, datanät, infrastruktur och flera leverantörer samverkar.
Du kommer att arbeta med allt från cybersäkerhetsarkitektur, riskanalyser och kravhantering till verifiering, testning och dokumentation. Rollen innebär ett stort ansvar och ger möjlighet att påverka säkerheten i verksamhetskritiska lösningar med långsiktig betydelse.
Är du en erfaren cybersäkerhetsspecialist som vill bidra till att skydda samhällsviktig verksamhet och arbeta med några av de mest komplexa säkerhetsutmaningarna inom modern infrastruktur? Då ser vi fram emot din ansökan. Så ansöker du
