Cybersäkerhetsspecialist - OT, Infrastruktur & Samhällskritiska System

Edge Of Talent AB / Datajobb / Stockholm
2026-06-01


Visa alla datajobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Edge Of Talent AB i Stockholm, Solna, Danderyd, Huddinge, Sollentuna eller i hela Sverige

Cybersäkerhetsspecialist – OT, Infrastruktur & Samhällskritiska System
Vill du arbeta med cybersäkerhet i några av Sveriges mest komplexa och samhällsviktiga tekniska miljöer? Har du erfarenhet av OT-system, industriella nätverk och cybersäkerhetsarkitektur och vill bidra till att säkra framtidens kritiska infrastruktur?
Vi söker nu en Cybersäkerhetsspecialist för ett långsiktigt konsultuppdrag hos en av våra kunder.
Din roll
Som Cybersäkerhetsspecialist kommer du att ha en central roll i att säkerställa cybersäkerheten i komplexa tekniska miljöer där flera system, leverantörer och nätverkslösningar samverkar. Du kommer att arbeta nära projektledare, tekniska specialister, leverantörer och andra intressenter för att säkerställa att cybersäkerhetskrav implementeras, verifieras och dokumenteras enligt gällande standarder och regulatoriska krav.
Rollen kombinerar strategiskt säkerhetsarbete med tekniskt djup och operativt genomförande.
Ditt ansvar
I rollen kommer du bland annat att:

Säkerställa att cybersäkerhetskrav identifieras, implementeras och följs upp genom hela projektets livscykel

Genomföra och leda hot- och riskanalyser inom OT-, industri- och nätverksmiljöer

Utforma, granska och vidareutveckla cybersäkerhetsarkitektur för komplexa systemlandskap

Identifiera cybersäkerhetsrisker, brister och förbättringsområden samt föreslå åtgärder

Arbeta med kravställning, granskning och kvalitetssäkring av tekniska lösningar

Säkerställa spårbarhet mellan krav, design, verifiering och leverans

Utveckla, granska och utvärdera testfall, testprotokoll och cybersäkerhetstester

Stödja gransknings- och godkännandeprocesser kopplade till cybersäkerhet

Dokumentera cybersäkerhetslösningar, riskbedömningar och säkerhetsrelaterade beslut

Fungera som expertstöd till projektorganisationen i cybersäkerhetsfrågor

Samverka med leverantörer och intressenter för att säkerställa en sammanhållen säkerhetslösning

Publiceringsdatum
2026-06-01

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

Minst 6 års erfarenhet av cybersäkerhetsarbete som IT-säkerhetsarkitekt, IT-säkerhetsspecialist, IT-säkerhetsexpert eller motsvarande

Minst 4 års erfarenhet av cybersäkerhetsarbete inom OT-, industri-, produktions- eller signalsystemmiljöer

Minst 6 års erfarenhet av cybersäkerhetsarkitektur, tekniska vägval och kravställning i komplexa systemmiljöer

Erfarenhet av design och granskning av datanät och tillhörande infrastruktur

Erfarenhet av att ta fram och granska cybersäkerhetskrav utifrån regulatoriska krav och standarder

Erfarenhet av att identifiera risker, brister och tekniska utmaningar samt föreslå lösningar

Minst 4 års erfarenhet av verifiering och validering av cybersäkerhetsåtgärder

Erfarenhet av cybersäkerhetstester, testprotokoll och bedömning av säkerhetsanalyser

Dokumenterad erfarenhet av att arbeta enligt minst två av följande ramverk och standarder:

CENELEC TS/EN 50701

IEC 62443-serien

NIST 800-53

Förmåga att kommunicera komplexa säkerhetsfrågor till både tekniska och verksamhetsnära intressenter

Meriterande erfarenheter
Det är extra meriterande om du har:

Erfarenhet från infrastrukturella projekt inom transport, energi, industri eller annan samhällskritisk verksamhet

Erfarenhet av att fungera som brygga mellan IT- och OT-leverantörer

Erfarenhet av mognadsanalyser inom cybersäkerhet

Erfarenhet av att koordinera säkerhetsrelaterade aktiviteter mellan flera leverantörer och projektparter

Dokumenterad erfarenhet av att omsätta tekniska, regulatoriska och affärsmässiga krav till implementerade säkerhetslösningar

Erfarenhet av arbete i större komplexa projektmiljöer med många beroenden och intressenter

Placering
Stockholm.
Uppdraget erbjuder en flexibel hybridmodell med möjlighet att arbeta både på plats och på distans. Omfattningen av distansarbete anpassas efter verksamhetens behov och projektets olika faser.
Tidplan och omfattning
Start: 2026-06-22 Slut: 2028-12-30
Förlängningsmöjlighet: Uppdraget kan förlängas med ytterligare 1 + 1 + 1 + 1 år.
Omfattning: Heltid, 40 timmar per vecka.
Beskrivning av uppdraget
Detta är ett konsultuppdrag hos en större organisation som genomför omfattande moderniseringar av tekniska och verksamhetskritiska system. Uppdraget innebär att säkerställa cybersäkerheten i komplexa miljöer där OT-system, datanät, infrastruktur och flera leverantörer samverkar.
Du kommer att arbeta med allt från cybersäkerhetsarkitektur, riskanalyser och kravhantering till verifiering, testning och dokumentation. Rollen innebär ett stort ansvar och ger möjlighet att påverka säkerheten i verksamhetskritiska lösningar med långsiktig betydelse.
Är du en erfaren cybersäkerhetsspecialist som vill bidra till att skydda samhällsviktig verksamhet och arbeta med några av de mest komplexa säkerhetsutmaningarna inom modern infrastruktur? Då ser vi fram emot din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7827435-2028147".

Arbetsgivare
Edge of Talent AB (org.nr 556997-1871), https://edgeoftalent.teamtailor.com
Centralplan 15 (visa karta)
111 64  STOCKHOLM

Arbetsplats
Edge of Talent

Jobbnummer
9939369

Prenumerera på jobb från Edge Of Talent AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Edge Of Talent AB: